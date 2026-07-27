เจ๊แมวสุดยอด! โดนฟ้องหมิ่นคดีฮั้ว สว. ชนะรวด 4 คดี ลั่น "นึกว่าแน่!"

นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท หรือ "เจ๊แมว" อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เปิดเผยระหว่างเวทีเสวนา "ครบรอบ 2 ปี เลือก สว. – เจาะลึกหลักฐานคดีฮั้ว สว. (ภาค 2)" ซึ่งจัดโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ว่า ตนตกเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทจากการออกมาเปิดเผยข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นฮั้วเลือก สว. รวมทั้งสิ้น 4 คดี
เจ๊แมวระบุว่า คดีดังกล่าวถูกฟ้องต่อศาลหลายแห่ง ได้แก่ ศาลแขวงดุสิต ศาลอาญารัชดา 2 คดี และศาลจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ผลการพิจารณาปรากฏว่า ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องทั้ง 4 คดี ทำให้ฝ่ายโจทก์แพ้คดีทั้งหมด
อดีตผู้สมัคร สว. กล่าวว่า ผลคำพิพากษาที่ออกมาทำให้ตนพร้อมเดินหน้าตรวจสอบประเด็นการเลือก สว. ต่อไป และยินดีให้ความช่วยเหลือ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) หากต้องต่อสู้คดีในลักษณะเดียวกัน
พร้อมกันนี้ เจ๊แมวยังกล่าวถึงผู้ที่ยื่นฟ้องตนว่า
> "คุณนึกว่าคุณแน่ คุณก็แพ้ฉัน 4 คดี"
คำกล่าวดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน และถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ หลังเจ้าตัวประกาศชัยชนะในคดีหมิ่นประมาททั้ง 4 คดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกมาเปิดเผยข้อมูลและวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการเลือก สว.
ทั้งนี้ เวทีเสวนาดังกล่าวยังมีการนำเสนอพยานและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีฮั้วเลือก สว. โดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม ประเด็นการฮั้วเลือก สว. ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่มีอำนาจ และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีหลักดังกล่าว
อ้างอิง
เวทีเสวนา "ครบรอบ 2 ปี เลือก สว. – เจาะลึกหลักฐานคดีฮั้ว สว. (ภาค 2)" จัดโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน
คำแถลงของ นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท บนเวทีเสวนา วันที่ 26 กรกฎาคม 2569
NEWS1 รายงาน