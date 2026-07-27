สมชายฟาด! ใครสร้างและขายบ้านให้ทุนจีนเทา? ล่าสุด ตร.ยึด 33 หลังกว่า 1,275 ล้านบาท

การเปิดปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ในคดีเครือข่ายทุนจีนนอมินี จนนำไปสู่การยึดบ้านหรู 33 หลัง มูลค่ารวมกว่า 1,275 ล้านบาท กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า กลุ่มผู้ต้องหาใช้บริษัทอำพราง 33 บริษัท เข้าถือครองบ้านพักหรูย่านพัฒนาการและกรุงเทพกรีฑา ก่อนนำไปปล่อยเช่าและซื้อขายภายในเครือข่ายชาวจีนด้วยกันเอง
อย่างไรก็ตาม สมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ตั้งข้อสังเกตว่า แม้เจ้าหน้าที่จะสามารถจับกุมเครือข่ายนอมินีและตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนมากได้ แต่คำถามสำคัญที่สังคมควรติดตามต่อคือ "ใครเป็นคนสร้างและขายบ้านให้ทุนจีนเทา?"
สมชายมองว่า หากมีการก่อสร้างบ้านหรูและขายให้กับเครือข่ายทุนต่างชาติผ่านนอมินี ย่อมต้องมีผู้ประกอบการ ผู้พัฒนาโครงการ หรือผู้เกี่ยวข้องในฝั่งประเทศไทยเข้ามามีบทบาทในกระบวนการซื้อขาย ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรมีการขยายผลตรวจสอบตามกฎหมาย หากพบว่ามีการกระทำความผิดหรือให้ความช่วยเหลือในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
สำหรับคดีนี้ ตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของการสืบสวนมาจากการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ก่อนพบการจัดตั้งบริษัทอำพรางโดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน แต่มีนายทุนชาวจีนเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง และเข้ากว้านซื้อบ้านหรูรวม 33 หลัง มูลค่ากว่า 1,275 ล้านบาท พร้อมตรวจค้นหลายจุด ยึดโฉนดที่ดิน เอกสารการโอนหุ้น ตราประทับบริษัท และพยานหลักฐานจำนวนมาก เพื่อนำไปขยายผลดำเนินคดี
ทั้งนี้ ประเด็นที่ สมชาย แสวงการ ตั้งคำถาม เป็นการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการสืบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องในฝั่งไทย หากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
NEWS1 รายงาน