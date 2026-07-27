พี่ทิตชำแหละ BRN! อ้างเอกราชไปไม่รอด อ้างศาสนาก็ไม่ผ่าน สุดท้ายเหลือแค่ผลประโยชน์ล้วนๆ

พี่ทิต เจ้าของเพจ "วากับทิต V2" เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิเคราะห์ว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เหตุผลที่กลุ่ม BRN ใช้อธิบายการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด เริ่มจากการอ้างการแบ่งแยกดินแดนหรือเรียกร้องเอกราช ก่อนจะหันมาอ้างประเด็นทางศาสนา และต่อมาถูกอธิบายว่าเป็นความเห็นต่างทางการเมือง แต่ในมุมมองของเขา ท้ายที่สุดแล้วปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่อุดมการณ์ หากแต่อยู่ที่ผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
พี่ทิตกล่าวว่า ในช่วงแรกการเคลื่อนไหวของ BRN มุ่งเน้นการสร้างความชอบธรรมด้วยการเรียกร้องเอกราช แต่เมื่อเวลาผ่านไป แนวคิดดังกล่าวไม่สามารถสร้างแรงสนับสนุนได้อย่างกว้างขวาง จึงมีการหันมาอ้างประเด็นด้านศาสนาแทน
อย่างไรก็ตาม พี่ทิตมองว่า การอ้างศาสนาก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน เนื่องจากชาวมุสลิมจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง เพราะหลักคำสอนของศาสนาอิสลามไม่สนับสนุนการทำร้ายหรือสังหารผู้บริสุทธิ์ ทำให้ไม่สามารถสร้างการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ได้
พี่ทิตกล่าวต่อว่า ระยะหลังเริ่มมีการอธิบายปัญหาว่าเป็นเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง แต่จากการติดตามสถานการณ์ของเขา เชื่อว่าต้นตอของปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมายมากกว่าความขัดแย้งทางอุดมการณ์
พี่ทิตตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่ชายแดนภาคใต้อาจเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อน การค้าสินค้าหนีภาษี และยาเสพติด ซึ่งหากมีเครือข่ายผลประโยชน์เชื่อมโยงอยู่ ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบมีความซับซ้อนและยืดเยื้อ
นอกจากนี้ พี่ทิตยังยกตัวอย่างสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่ที่ไม่มีผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมายมักสามารถดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงได้รวดเร็วกว่าพื้นที่ที่ยังมีเครือข่ายผลประโยชน์แฝงอยู่ พร้อมตั้งคำถามว่า หากสามารถตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมายได้อย่างจริงจัง ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะคลี่คลายได้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ และเหตุใดผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายผลประโยชน์เหล่านี้จึงยังไม่ถูกดำเนินคดีอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ของ พี่ทิต เจ้าของเพจ "วากับทิต V2" ซึ่งสะท้อนมุมมองส่วนบุคคลต่อสถานการณ์ในพื้นที่ และยังไม่ใช่ข้อสรุปหรือข้อยืนยันจากหน่วยงานของรัฐ
NEWS1 รายงาน