อิหยังวะ! พูดได้ไง? รองปลัด มท.ลั่น ขรก.รับเงินโกงสอบท้องถิ่น รีบคืนซะ "ความผิดยังไม่ปรากฏ"

รองเซมเบ้ หรือ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พร้อมย้ำมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด หลังเกิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นในอดีต
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง คือคำให้สัมภาษณ์ของนายนิรัตน์ ที่กล่าวว่า
> "ขอเตือนผู้ที่ไปแอบตกลงหรือเจรจา ให้รีบทำการคืนเงิน เนื่องจากความผิดยังไม่ปรากฏ"
คำกล่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปและกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมทันที โดยมีผู้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการสื่อสาร เนื่องจากหากมีการรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบจริง ย่อมเป็นเรื่องที่ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
ในการแถลงครั้งเดียวกัน นายนิรัตน์ยืนยันว่า การจัดสอบครั้งนี้ได้นำบทเรียนจากคดีโกงสอบที่ผ่านมา มาปรับปรุงมาตรการป้องกันใหม่ทั้งหมด ทั้งการขนส่งข้อสอบ การควบคุมห้องสอบ การรักษาความปลอดภัย และการตรวจข้อสอบ โดยมีหลายหน่วยงานร่วมเฝ้าระวัง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง. รวมถึงภาคประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ เปิดเผยว่า หลังปิดสอบจะขนส่งกระดาษคำตอบจากทุกสนามสอบเข้าสู่ศูนย์ตรวจข้อสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้การอารักขาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเปิดให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์เข้าติดตามการแกะกล่อง ตรวจนับ และสแกนกระดาษคำตอบ รวมทั้งถ่ายทอดสดขั้นตอนการตรวจข้อสอบผ่านระบบ CCTV เพื่อสร้างความโปร่งใส และหลังประกาศผล ผู้เข้าสอบยังสามารถตรวจสอบภาพกระดาษคำตอบของตนเองเทียบกับคีย์เฉลยได้
แม้นายนิรัตน์จะมีเจตนาส่งสัญญาณเตือนไม่ให้ผู้เข้าสอบตกเป็นเหยื่อของขบวนการทุจริต แต่คำพูด "ให้รีบทำการคืนเงิน เนื่องจากความผิดยังไม่ปรากฏ" ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และมีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการใช้ถ้อยคำในฐานะผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ
NEWS1 รายงาน