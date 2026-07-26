เปิดเบื้องหลังการจับกุม "บังแจ็ค" ใครเป็นผู้ดำเนินการ? และปลายทางชีวิตจะไปจบที่ประเทศใด

การหายตัวจากโลกออนไลน์ของ "บังแจ็ค" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ทำคอนเทนต์ภาษาไทยจากสหรัฐอเมริกา กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังเจ้าตัวหยุดเคลื่อนไหวเป็นเวลาหลายวัน ก่อนมีกระแสข่าวว่า ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาควบคุมตัวจากประเด็นเกี่ยวกับสถานะการพำนักในประเทศ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานสหรัฐฯ ถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดของการดำเนินการดังกล่าว �
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แหล่งข่าวในประเทศไทยระบุว่า ก่อนหน้านี้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) ได้ประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับคดีร้องเรียนหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับบังแจ็ค โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แต่การดำเนินการของสหรัฐฯ ยังคงเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายไทยโดยตรง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บังแจ็คถือเป็นบุคคลที่สร้างทั้งแรงสนับสนุนและแรงต่อต้านในเวลาเดียวกัน ฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์มองว่า การเผยแพร่ข้อมูลของเขาหลายครั้งสร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่ถูกกล่าวถึง จนนำไปสู่การร้องเรียนและการดำเนินคดีหลายคดี
ในอีกด้านหนึ่ง ผู้สนับสนุนกลับมองว่า บังแจ็คเป็นคนที่กล้านำเสนอข้อมูลในประเด็นที่คนอื่นไม่กล้าแตะ โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีอิทธิพลหรือคดีที่สังคมให้ความสนใจ และแม้ข้อมูลบางส่วนจะยังต้องผ่านการพิสูจน์ แต่ก็มีส่วนทำให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายคดี
ตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือ คดีการเสียชีวิตของ "แตงโม นิดา" หลังมีการส่งโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตไปยังบังแจ็คที่สหรัฐอเมริกา จนกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิด และทำให้ นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ เดินทางไปพบกับบังแจ็คที่สหรัฐฯ เพื่อรับข้อมูลและตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง แม้ข้อมูลทั้งหมดจะยังต้องผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมก็ตาม
นอกจากนี้ บังแจ็คยังถูกจับตาในอีกมิติหนึ่งจากบทบาทการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล (บิ๊กโจ๊ก) ตลอดช่วงที่ผ่านมา ผู้ติดตามจำนวนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า เนื้อหาหลายครั้งของบังแจ็คมักมุ่งวิพากษ์วิจารณ์หรือเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่ถูกมองว่าอยู่คนละฝ่ายกับบิ๊กโจ๊ก จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า เขามีบทบาทคล้ายผู้สนับสนุนหรือผู้สื่อสารข้อมูลให้กับฝ่ายของบิ๊กโจ๊ก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบังแจ็คมีบทบาทดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และเจ้าตัวก็ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนบุคคลหรือหน่วยงานใด
สำหรับอนาคตของบังแจ็ค หากการควบคุมตัวครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางการสหรัฐฯ ว่าจะอนุญาตให้พำนักต่อ ดำเนินคดี หรือส่งตัวออกนอกประเทศ ซึ่งปลายทางอาจเป็นประเทศที่เจ้าตัวถือสัญชาติหรือมีสิทธิพำนักตามกฎหมาย ทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะมีคำสั่งในรูปแบบใด
คดีนี้จึงเป็นอีกกรณีที่สังคมจับตา ไม่เพียงเพราะเป็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผู้เผยแพร่ข้อมูลในยุคโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจได้รับทั้งการยอมรับและการตั้งคำถามจากสังคมในเวลาเดียวกัน ขณะที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการควบคุมตัวและชะตากรรมของบังแจ็ค ยังคงต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
NEWS1 รายงาน