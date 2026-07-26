อุ้ม “หมอสรณ” ระวังคุก! “อ.ธนพร“ จี้ 6 บอร์ดกสทช.เลิกนิ่งเฉย ตั้งปธ.เดินหน้าต่อ ขู่ หากไม่ทำ ควรลาออกยกชุด ชงนายกฯ ยุบทิ้งไร้ประโยชน์ เตือน จนท. ให้ใช้รถ-ห้องทำงาน-เบิกเงิน เสี่ยงคุกแน่
รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล นักวิเคราะห์การเมือง กล่าวถึงกรณีคณะกรรม การสรรหา กสทช. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. มีลักษณะต้องห้าม ถือเป็นผู้สละสิทธิ์ ว่า ตามมติคณะกรรมการสรรหาฯ มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.กสทช. ได้มีมติแล้วว่า นพ.สรณ ขาดคุณสมบัติและถือว่าสละสิทธิ์ การเป็น กสทช. เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติงานเต็มเวลา ส่งผลให้สถานภาพการเป็นประธาน กสทช. สิ้นสุดลงและไม่มีผลทางกฎหมายใดๆ อีกต่อไป แม้ นพ.สรณ จะมีสิทธิ์ไปร้องเรียนต่อศาลปกครองเพื่อต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมได้ก็ตาม
รศ.ดร.ธนพร กล่าวด้วยว่า หากเจ้าหน้าที่ กสทช. คนใดยังคงอำนวยความสะดวกให้กับ นพ.สรณเช่น การให้ใช้รถประจำตำแหน่ง ห้องทำงาน หรือเบิกจ่ายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่เหล่านั้นอาจมีความผิดถึงขั้นติดคุกได้ ตนขอให้เจ้าหน้าที่ตระหนักว่าไม่ควรเอาอนาคตและครอบครัวมาเสี่ยงเพื่อร่วมรับผิด
สำหรับประเด็นที่มีกระแสข่าวว่า นพ.สรณ จะเข้าร่วมประชุมบอร์ดในวันจันทร์ 27 ก.ค.69 นี้นั้น รศ.ดร.ธนพร ระบุว่า หาก นพ.สรณ เข้ามา บอร์ด กสทช. อีก 6 คนที่เหลือจะต้องเชิญออกจากที่ประชุม หรือหาก นพ.สรณ ยืนยันที่จะนั่งประชุมต่อ เจ้าหน้าที่ กสทช. และบอร์ดในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐ ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
“ผมขอเรียกร้องให้บอร์ด กสทช. ที่เหลือทั้ง 6 คน แสดงความรับผิดชอบต่อภาษีประชาชนและภารกิจขององค์กร ด้วยการเร่งจัดการประชุมเพื่อเลือก ประธาน กสทช. ชั่วคราวขึ้นมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานต่อไป หากบอร์ดทั้ง 6 คนยังคงลอยตัว รักตัวกลัวตาย และไม่กล้าตัดสินใจแก้ปัญหา ก็ควรพิจารณาลาออกไปทั้งคณะ“
อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ธนพร ได้ฝากข้อเสนอไปถึงนายกรัฐมนตรีว่า หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้และบอร์ด กสทช. ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ นายกรัฐมนตรีควรพิจารณาออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ยุบ กสทช. ทิ้ง เพราะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าองค์กรนี้ไม่มีประโยชน์ และทำให้สูญเสียเงินภาษีของประชาชนไปโดยเปล่าประโยชน์