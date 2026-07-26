อเมริกาจับบังแจ๊ค
เป็นภัยความมั่นคง
คาดไม่ส่งตัวให้ไทย
บังแจ๊ค อินฟลูสายดาร์กจอมแฉ โดนเด็ดปีกซะแล้ว โดยทางการสหรัฐฯ รวบตัวเขาไปนานร่วม 2 สัปดาห์ ไม่ได้โดนอุ้มฆ่าที่ไหนอย่างที่ FC เป็นห่วง
เบื้องหลังการจับกุมครั้งนี้คืออะไร? อนาคตของบังแจ็ค จะไปจบที่ตรงไหน? SondhiXตรวจสอบจนรู้ทะลุปรุโปร่ง ถึงเบื้องลึกเบื้องหลัง ปฏิบัติการเด็ดปีกบังแจ็ค โดยฝีมือเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
สืบเนื่องจากบังแจ็คใช้สถานะอันได้เปรียบของตัวเอง ในการปล่อยคอนเทนต์หมิ่นประมาทคนไทยได้ตามอําเภอใจ เพราะตัวเขาพํานักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายไทยเอื้อมไปไม่ถึง
บังแจ็คอยากจะขยี้ใคร สามารถจัดหนักจัดเต็ม ชนิดที่ไม่มีคนไทยหน้าไหนกล้าทําได้แบบเขา บังแจ็คมั่นใจว่าเขาเป็นบุคคล untouchable คนไทยแจ้งจับเขาหรือฟ้องร้องเขา ก็ไม่มีปัญญาทําอะไรเขาได้
ผู้ที่พยายามทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายทั้งหลายที่ถูกบังแจ็ครังแก ก็คือ ตำรวจไซเบอร์ หรือกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ตํารวจไซเบอร์ส่งคําร้องไปถึงทางการสหรัฐ 2 ครั้ง ครั้งแรก สหรัฐฯ ตีตกไป เพราะมองว่า คดีหมิ่นประมาท เป็นเรื่องภายในประเทศไทย ซึ่งสหรัฐไม่เกี่ยว
แต่ตํารวจไซเบอร์ไม่ย่อท้อ ส่งคำร้องครั้งที่ 2 ยืนยันถึงพฤติกรรมดูหมิ่นคุกคามใครต่อใครไปทั่วของบังแจ็ค กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย ซ้ําแล้วซ้ําเล่า นับครั้งไม่ถ้วน
พอทางการสหรัฐเห็นว่าตํารวจไทยเกาะติดเรื่องนี้จริงจัง จึงเริ่มให้ความสนใจและตรวจสอบบังแจ็ค
จนพบว่า บังแจ็ค หรือชื่อจริง นายราชา ซูการ์เนน ไฮเดอร์ เป็นชาวปากีสถาน ซึ่งแอบมาอยู่อเมริกา อย่างผิดกฏหมาย
ประกอบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีนโยบายขับไล่คนต่างด้าว ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ไปพ้นๆ อเมริกาให้หมด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ จึงเข้าจับกุมบังแจ็ค นำตัวไปคุมขังนานร่วม 2 สัปดาห์แล้ว
ส่งผลให้คอนเทนต์แซ่บๆ มันๆ โม้มั่ง จริงมั่ง ตามแนวที่เขาถนัด ในช่อง Bung Jack ต้องยุติลงแบบไม่มีการบอกลา
ก่อนที่ล่าสุด บังแจ๊คจะไว้ลาย โพสต์ในนามแอดมินเพจว่า บังแจ็คหายไป ขณะเดินทางไปพบผู้ใหญ่คนหนึ่งของไทย เจตนาคงเพื่อปั่นกระแสในไทย เหมือนว่าเขาถูกอุ้มหายไป
แต่มุขนี้ของบังแจ็ค ก็ค่อนข้างจะเป็นมุกแป้ก เพราะชาวเน็ตจำนวนมาก รู้ดีถึงนิสัยกลิ้งกะล่อน ของบังแจ็ค ออกมาดักคอว่า บังแจ็ค กำลังปั่นข่าวให้ตัวเอง มากกว่าโดนอุ้มจริง
ถามว่า สหรัฐจะดําเนินการอย่างไรกับบังแจ็ค? ฝ่ายไทยประเมินว่าสหรัฐ จะไม่ส่งบังแจ็ค กลับมาดําเนินคดีในไทย เพราะสหรัฐต้องการวางตัวเป็นกลาง
แต่น่าจะส่งบังแจ็ค กลับบ้านเกิดที่ประเทศปากีสถาน หรือ หรือประเทศอื่น ๆ ซึ่งบังแจ็คอาจมีพาสปอร์ตอยู่
ซึ่งกว่าบังแจ็คจะตั้งหลักใหม่ได้ กลับมาเป็นอินฟลูฯ “แขกพูดไทยในต่างแดน” ก็คงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร
สําหรับประวัติของบังแจ็ค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นบัญชีดําและเนรเทศออกจากประเทศไทย ห้ามเข้าประเทศอย่างเด็ดขาด จากพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมและการกระทำผิดกฎหมายซ้ำซาก ทั้ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การข่มขู่ การหมิ่นประมาท
เขาย้ายไปอยู่อเมริกา ทำงานร้านอาหารและขับรถอูเบอร์ แต่ยังทำคลิปภาษาไทยแนวเปิดโปงขุดคุ้ยความลับของใครต่อใครอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอไม่มีวันหยุด จนมีผู้ติดตามในเพจถึง 1.5 ล้านคน ถือว่าฝีมือการเป็นครีเอเตอร์ ไม่ธรรมดา
สถานะพิเศษ ดูหมิ่นใครก็ได้ โดยกฎหมายเอื้อมไม่ถึง ทำให้บังแจ็คอาจมีรายได้ดี ในฐานะเป็น “มือปืนรับจ้าง” รับทำคอนเทนต์ทำลายเครดิตคน ซึ่งใครหลายคนไม่อาจยอมรับได้