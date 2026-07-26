บิ๊กดุลเปลี่ยนใจ! ย้ำเรียก "ไล่ล่า" ก็ได้ ลั่นขอให้ได้ตัวคนร้าย รับโทษตามกฎหมาย

พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยยืนยันว่า เป้าหมายสำคัญของเจ้าหน้าที่คือการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามอบตัวหรือการติดตามจับกุม
พลโท อดุลย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ได้ระบุไว้แล้วว่า ผู้ก่อเหตุสามารถเลือกเข้ามอบตัวได้ แต่หากไม่มอบตัว เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องใช้ทุกวิถีทางในการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุเพิ่มเติมว่า ทั้งแม่ทัพภาคที่ 4 และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ต่างยืนยันจุดยืนตรงกันว่า เจ้าหน้าที่จะต้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้ โดยกล่าวว่า
> "จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ผมไม่รู้ แต่แม่ทัพก็ยืนยันทุกอย่าง ขอให้ได้ตัว จะใช้วิธีเรียกว่าไล่ล่าหรือตามจับ ขอให้ผู้ก่อเหตุต้องได้รับผลการกระทำตามกฎหมาย"
การลงพื้นที่ครั้งนี้ พลโท อดุลย์ เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมด้วย พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการ กอ.รมน. รวมถึง พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการ กอ.รมน.ภาค 4 เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ถ้อยแถลงดังกล่าวสะท้อนท่าทีที่ชัดเจนของฝ่ายความมั่นคงว่า จะเดินหน้าติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุอย่างเต็มกำลัง โดยย้ำว่าไม่ว่าการปฏิบัติการจะถูกเรียกว่า "ไล่ล่า" หรือ "ตามจับ" เป้าหมายสำคัญคือการนำตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรม
NEWS1 รายงาน