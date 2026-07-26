รอมฎอนชื่นชมบิ๊กดุล พร้อมสนับสนุนท่าทีกลาโหม

รอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงการสนับสนุนท่าทีของ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่ยืนยันแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพ พร้อมกำกับทิศทางการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
รอมฎอนระบุว่า จุดยืนดังกล่าวถือเป็นบทบาทที่เหมาะสมของฝ่ายการเมืองและฝ่ายนโยบาย ซึ่งมีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ในภาพรวม และรักษาทิศทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ไม่ให้ถูกกำหนดด้วยอารมณ์หรือสถานการณ์เฉพาะหน้า
เขาอ้างถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการ กอ.รมน. กล่าวภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสว่า "ถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้ว" ซึ่งมองว่าเป็นถ้อยคำที่อาจส่งสัญญาณแข็งกร้าวเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการคลี่คลายความขัดแย้ง
นอกจากนี้ ยังยกตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่ 4 เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่มีลักษณะเข้มข้นเช่นกัน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าว แม้อาจมีเป้าหมายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล แต่ควรพิจารณาผลกระทบในระดับยุทธศาสตร์ ทั้งต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ ความชอบธรรมทางการเมือง ตลอดจนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศที่มีบทบาทสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ
รอมฎอนยังเห็นว่า การใช้มาตรการด้านความมั่นคงหรือการบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่รัฐสามารถดำเนินการได้ แต่ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ไม่ควรวัดจากผลสำเร็จทางยุทธวิธีเพียงอย่างเดียว หากต้องประเมินผลกระทบในมิติทางการเมืองและการสร้างความไว้วางใจของประชาชนควบคู่กันด้วย
พร้อมกันนี้ เขาเรียกร้องให้กลไกของรัฐบาล โดยเฉพาะสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เร่งบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รอมฎอนย้ำว่า การคลี่คลายความขัดแย้งด้วยแนวทางการเมืองมีเป้าหมายสำคัญคือการยุติความรุนแรงและลดความสูญเสียของทุกฝ่าย พร้อมให้กำลังใจผู้ที่รับผิดชอบด้านนโยบายในการยืนหยัดเดินหน้าตามแนวทางของรัฐบาล แม้จะเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายก็ตาม
NEWS1 รายงาน