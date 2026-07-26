คริสปะทุกลางวง! จี้รัฐบาล จะปล่อยอิสราเอลอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน

“คริส โปตระนันทน์” ประธานพรรคเศรษฐกิจ เปิดประเด็นกลางที่ประชุมพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ตั้งคำถามถึงแนวทางระยะยาวในการรับมือชาวต่างชาติบางกลุ่มที่เข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวอิสราเอลในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อำเภอปาย เกาะสมุย และเกาะพะงัน
คริสระบุว่า ไม่ได้มีจุดยืนต่อต้านชาวต่างชาติ แต่เห็นว่ารัฐบาลต้องพิจารณามิติความมั่นคงควบคู่กับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เนื่องจากประชาชนบางสัญชาติอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบหรือถูกดึงเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งโดยไม่ตั้งใจ
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากมีชุมชนชาวต่างชาติขนาดใหญ่เข้ามาตั้งรกรากหรือดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานรัฐจำเป็นต้องตรวจสอบทั้งเรื่องการถือครองที่ดิน การประกอบธุรกิจ การใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทน การเข้าเมือง ตลอดจนผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง
คริสกล่าวชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาในอำเภอปาย เกาะสมุย และเกาะพะงัน รวมถึงความพยายามทบทวนมาตรการฟรีวีซ่า แต่เห็นว่าการแก้ปัญหายังมีลักษณะเฉพาะหน้า และยังไม่ปรากฏแผนบูรณาการระยะยาวที่ชัดเจน
จึงเรียกร้องให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนรับมืออย่างเป็นระบบ พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดในรายละเอียดงบประมาณจึงยังไม่พบโครงการที่รองรับปัญหาดังกล่าวโดยตรง
ก่อนหน้านี้ พรรคเศรษฐกิจเคยเผยแพร่ข้อกังวลเกี่ยวกับชุมชนชาวอิสราเอลในเกาะพะงัน โดยเรียกร้องให้รัฐตรวจสอบประเด็นธุรกิจผิดกฎหมาย อิทธิพลของชาวต่างชาติ และผลกระทบด้านความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงยังเป็นความเห็นและข้อกังวลของผู้กล่าว รัฐควรตรวจสอบตามข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล โดยไม่เหมารวมประชาชนตามสัญชาติหรือศาสนา
เครดิตข้อมูลและคลิป: เพจพรรคเศรษฐกิจ – Economic Party
NEWS1 รายงาน