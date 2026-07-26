ไม่ทันเห็นวันที่รอคอย! แลนด์บริดจ์ยุติ แต่ Missing Link เปิดฉากแทน

โครงการแลนด์บริดจ์ที่เคยถูกผลักดันให้เป็นเมกะโปรเจกต์เชื่อมอ่าวไทยกับอันดามัน ได้ข้อสรุปให้ยุติการดำเนินงาน หลังคณะกรรมการศึกษาภายใต้การนำของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประเมินว่าโครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงด้านการลงทุน และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเสนอให้รัฐบาลยุติโครงการ และหันไปผลักดันแนวคิด "Missing Link" หรือการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ที่ยังขาดแทน
ขณะเดียวกัน ข่าวการยุติโครงการแลนด์บริดจ์ ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ติดตามการเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อมีการรำลึกถึง "ก้อย ทะเลลึก" หรือ "ชาติพันธุ์ผู้พิทักษ์" นักเคลื่อนไหวที่ติดตามและคัดค้านโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา
นายเรียง สีแก้ว ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัย โดยระบุว่า ก้อยไม่มีโอกาสได้เห็นวันที่หลายฝ่ายเฝ้ารอ นั่นคือวันที่โครงการแลนด์บริดจ์ถูกยุติ พร้อมย้ำว่าความเสียสละและการต่อสู้ของก้อย รวมถึงครอบครัว ไม่ได้สูญเปล่า และเชื่อว่าผู้ล่วงลับคงรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้
อย่างไรก็ตาม แม้โครงการแลนด์บริดจ์จะยุติลง แต่การเดินหน้าผลักดันแนวคิด Missing Link ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงรอบใหม่ เนื่องจากหลายฝ่ายยังต้องการติดตามรายละเอียดของโครงการ ว่าจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และชุมชนมากน้อยเพียงใด ขณะที่ภาครัฐยืนยันว่า Missing Link เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อระบบราง ถนน และท่าเรือที่ยังขาดความสมบูรณ์ ไม่ใช่การนำโครงการแลนด์บริดจ์เดิมกลับมาดำเนินการอีกครั้ง
NEWS1 รายงาน