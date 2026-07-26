รวยมากใช่ไหม? ปูดกรมชลฯ ใช้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ ซื้อรถใหม่เฉียด 300 ล้าน

เกิดกระแสตั้งคำถามต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ กรมชลประทาน หลังมีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ว่า มีแผนจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์จาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน รวมวงเงินเฉียด 300 ล้านบาท
จากการตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน พบว่า กรมได้เผยแพร่เอกสาร "การขอรับจัดสรรงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570" ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานสามารถเสนอของบจากเงินทุนหมุนเวียน โดยแบ่งรายจ่ายออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) พร้อมมีแบบฟอร์มสำหรับเสนอรายการครุภัณฑ์และเหตุผลความจำเป็นอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ เว็บไซต์ของกรมชลประทานยังระบุว่า เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เป็นกองทุนที่ใช้สนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ การจัดเก็บค่าชลประทาน รวมถึงการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุน โดยมีระบบบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกองทุน
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามในครั้งนี้ ไม่ใช่ว่ากองทุนสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้หรือไม่ เพราะหลักเกณฑ์ของกองทุนเปิดช่องให้มี งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) อยู่แล้ว แต่เป็นคำถามถึง ความเหมาะสมของการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณ ว่า ในช่วงที่หลายพื้นที่ยังเผชิญปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และมีความต้องการงบซ่อมแซมระบบชลประทาน การจัดซื้อรถยนต์จำนวนมากสอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนของภารกิจหรือไม่
ทั้งนี้ จนถึงขณะจัดทำรายงาน กรมชลประทานยังไม่ได้เผยแพร่คำชี้แจงอย่างเป็นทางการ ต่อข้อสังเกตเรื่องการจัดซื้อรถยนต์ดังกล่าว จึงยังต้องรอคำอธิบายจากหน่วยงานว่ารายการครุภัณฑ์ดังกล่าวมีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างไร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้เงินทุนหมุนเวียนหรือไม่
NEWS1 รายงาน