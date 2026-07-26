หนุ่มเศร้าโพสต์ลงกลุ่ม รถจอดอยู่ดีๆ ขโมยมายกไปหน้าตาเฉย ใครเจอบอกด้วย

เจ้าของรถใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ "Aaom DoubleSS" โพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านกลุ่ม "ซื้อขายรถเก่าขับได้ หลักหมื่น..." หลังอ้างว่ารถยนต์ส่วนตัวถูกขโมยไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริเวณย่านสาย 2 พร้อมเผยภาพจากกล้องวงจรปิดและรูปตัวรถ หวังให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสเพื่อติดตามรถกลับคืน
จากโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก "ซื้อขายรถเก่าขับได้ หลักหมื่น..." เจ้าของรถซึ่งใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Aaom DoubleSS ระบุข้อความว่า
> "พอจะมีใครรู้จักรถยกคันนี้ไหมครับ รถที่เค้ายกอยู่เป็นรถผม รถถูกขโมยไปเมื่อวันพุธ หายแถวสาย 2 อยากได้รถคืนครับ"
พร้อมแนบภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งปรากฏภาพรถยกกำลังเคลื่อนย้ายรถเก๋งสีแดงของผู้เสียหายออกจากพื้นที่ รวมถึงภาพรถคันดังกล่าว เพื่อขอให้ประชาชนช่วยสังเกตและแจ้งเบาะแส
จากความคิดเห็นใต้โพสต์ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "วันจันท์ที่เจ็ด เดือนพฤศจิกา" อ้างว่าเคยประสบเหตุลักษณะคล้ายกัน โดยเล่าว่าเคยติดต่อรถสไลด์จากจังหวัดระยองให้มารับรถไปซ่อมที่นนทบุรี แต่เมื่อรถสไลด์มาถึงกลับพบว่ามีรถอีกคันนำรถขึ้นไปก่อนแล้ว เมื่อสอบถาม คนขับเพียงบอกว่า "ไม่ใช่คันเดียว" ก่อนรีบขับออกไป ทำให้เจ้าตัวตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการก่อเหตุแบบเป็นขบวนการ
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Arenuparp Teeraparp แสดงความคิดเห็นว่า ตนเองก็เคยประสบเหตุในลักษณะใกล้เคียงกัน โดยระบุว่า
> "แจ้งความครับ ผมเพิ่งโดนมา แต่ไม่ใช่รถยก มันเอาสไลด์มาเลย ไปตามเจอแถวท่ามะกา"
นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกในกลุ่มอีกหลายรายเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า ช่วงหลังพบเหตุลักษณะนี้บ่อยขึ้น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีผู้แอบอ้างเป็นรถรับจ้างเคลื่อนย้ายรถ และแนะนำให้เจ้าของรถที่ต้องจอดทิ้งไว้นานติดข้อมูลการติดต่อไว้ที่รถ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเจ้าของก่อนมีการเคลื่อนย้าย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้เป็นการโพสต์และแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ ยังไม่มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงสาเหตุหรือรายละเอียดของคดี รวมถึงยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีการติดตามรถคืนได้แล้วหรือไม่
หากประชาชนพบเห็นรถเก๋งสีแดงของผู้เสียหาย หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับรถยกที่ปรากฏในภาพวงจรปิด สามารถแจ้งเบาะแสให้ Aaom DoubleSS หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและติดตามรถกลับคืนต่อไป
NEWS1 รายงาน