เพจดังฟาด! นักสิทธิ์หายหัวไปไหนหมด รู้สึกผิดหวังอย่างมาก หลังทหารไทยถูกโจมตี

เพจ "Follow Me" โพสต์คลิปแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พร้อมตั้งคำถามถึงบทบาทของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชน นักศึกษา และพรรคฝ่ายค้าน โดยระบุว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่เห็นออกมาแสดงจุดยืนหรือเรียกร้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนตกเป็นเป้าการก่อเหตุรุนแรง
ภายในคลิป ผู้ดำเนินเพจกล่าวถึงเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพราน รวมถึงเหตุวางเพลิงปั๊มน้ำมันหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงไม่เห็นกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มนักศึกษาออกมาแสดงจุดยืนหรือยื่นหนังสือเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังวิจารณ์ข้อเสนอที่ให้ใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาความไม่สงบ โดยตั้งข้อสังเกตว่า การเจรจาหรือข้อตกลงหยุดยิงจะมีหลักประกันอย่างไร หากอีกฝ่ายยังคงใช้ความรุนแรง พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ในต่างประเทศที่แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้ง แต่ก็ยังเกิดการละเมิดข้อตกลงอยู่เป็นระยะ
เพจดังกล่าวยังเรียกร้องให้ผู้ที่ออกมาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ควรมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงการเรียกร้องให้ใช้สันติวิธีโดยไม่มีแนวทางรองรับ หากสถานการณ์ยังคงเกิดความรุนแรงต่อเนื่อง
ช่วงท้ายของคลิป ผู้ดำเนินเพจระบุว่า การไม่ออกมาแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนได้รับความสูญเสีย อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน พร้อมย้ำว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลใด แต่ผู้ที่กระทำผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และไม่ควรเหมารวมผู้ที่แสดงความรักชาติว่าเป็นผู้สนับสนุนความรุนแรง
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในคลิปเป็น ความคิดเห็นของผู้ดำเนินเพจ "Follow Me" ซึ่งสะท้อนมุมมองต่อสถานการณ์และบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐหรือคำวินิจฉัยทางกฎหมาย
NEWS1 รายงาน