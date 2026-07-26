ไม่ได้กดดันเลยจริงจริ๊ง! รมว.ยุติธรรมปัดบีบ "ภาวุธ" หนุน THAI AI Passport

รมว.ยุติธรรม ยืนยันไม่มีการกดดันหรือพูดคุยกับ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าท่าทีของนายภาวุธเปลี่ยนไป โดยออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนโครงการ THAI AI Passport ในช่วงที่กำลังมีคดี Forex อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดี Forex ว่า ดีเอสไอได้ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้าชี้แจงแล้วกว่า 20 ราย รวมถึงนายภาวุธ โดยคาดว่าจะทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงสัปดาห์หน้า
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า การที่นายภาวุธเปลี่ยนท่าทีทางการเมือง โดยออกมาสนับสนุนโครงการ THAI AI Passport เป็นผลจากแรงกดดันจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่
พล.ต.ท.รุทธพล ตอบปฏิเสธทันทีว่า "ไม่มีการพูดคุย และไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้น" พร้อมยืนยันว่า การดำเนินคดีของดีเอสไอเป็นไปตามพยานหลักฐาน และไม่เกี่ยวข้องกับจุดยืนทางการเมืองของผู้ถูกกล่าวหา
เมื่อถูกถามต่อว่า ดีเอสไอจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดได้เมื่อใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงการเข้าพบของพยานและผู้ถูกกล่าวหาแต่ละราย จึงยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจจากสังคม เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการที่นายภาวุธออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนโครงการ THAI AI Passport ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อสงสัยในโลกออนไลน์ แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะยืนยันว่าไม่มีการกดดันหรือเชื่อมโยงกับการดำเนินคดีก็ตาม
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันว่าการแสดงความเห็นของนายภาวุธเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี Forex และฝ่ายรัฐบาลได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการกดดันอย่างชัดเจน
NEWS1 รายงาน