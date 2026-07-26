เพจดังสุดจะทนฟาดรัฐบาล อ้างตัดเงินคนจนจบมาตัดเงินชาวนาต่อ

เพจเฟซบุ๊ก "ที' ลมฟ้าอากาศ" โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างรุนแรง โดยแสดงความไม่พอใจต่อแนวทางการบริหารประเทศ พร้อมระบุว่า หลังจากมีประเด็นเกี่ยวกับการตัดสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดยังมีความกังวลว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อชาวนาเพิ่มเติม
ในโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่า
> "วันก่อนตัดเงินคนจน มาวันนี้จะตัดเงินชาวนา ของแพงทั้งแผ่นดิน หนี้ท่วม โกง 'ไม่แก้' น้ำแล้งยังเหมือนเดิม ถ้าแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ ก็หลีกทางให้คนที่ทำได้เขามาทำ"
ข้อความดังกล่าวสะท้อนความไม่พอใจต่อปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาระหนี้สินของประชาชน ปัญหาภัยแล้ง รวมถึงข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงเห็นด้วยและแสดงความเห็นต่าง พร้อมถกเถียงถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีรายได้น้อยและภาคการเกษตรอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อวิพากษ์ของเจ้าของเพจ ซึ่งยังไม่ใช่คำชี้แจงหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐในประเด็นที่ถูกกล่าวอ้าง
NEWS1 รายงาน