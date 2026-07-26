ถึงเป็นนอมินีก็รู้จักประหยัด! ใช้บ้านหลังเดียวจด 27 บริษัท จะใช้หลายหลังสิ้นเปลืองทำไม

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี สนธิกำลังตำรวจ สภ.สามโคก และสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจค้นบ้านเดี่ยวแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี หลังสืบทราบว่าเป็นสถานที่รับจดทะเบียนบริษัท และถูกใช้เป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทจำนวนมาก
จากการตรวจค้นพบว่า บ้านหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท และให้คำปรึกษาด้านงบการเงิน โดยมีบริษัทที่ใช้ที่อยู่เดียวกันจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 27 บริษัท
เจ้าหน้าที่พบว่าในจำนวนนี้ มีบริษัท 17 แห่งที่เข้าข่ายเป็น "นอมินี" โดยมีผู้ถือหุ้นชาวไต้หวันถือหุ้นร้อยละ 49 และมีผู้ถือหุ้นชาวไทยถือหุ้นร้อยละ 51 ตามโครงสร้างที่กฎหมายกำหนด
จากการสอบสวน นายทอม ซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าบ้านและเป็นผู้รับจดทะเบียนบริษัท ยอมรับว่า ได้รับการว่าจ้างให้จัดตั้งบริษัทให้ชาวไต้หวันจำนวน 17 บริษัท พร้อมจัดหาคนไทยมาเป็นผู้ถือหุ้นแทน โดยบุคคลที่นำมาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนรู้จัก ผู้ว่างงาน หรือประกอบอาชีพไรเดอร์
ผู้ต้องหาให้การว่า ได้รับค่าจ้างในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทละประมาณ 12,000–15,000 บาท
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทบางแห่ง พบว่าภายในระยะเวลาเพียง 5 เดือน มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 130 ล้านบาท และมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลในระบบรับแจ้งความออนไลน์ จึงตรวจยึดเอกสารการจดทะเบียนบริษัท สำเนาหนังสือเดินทางของชาวไต้หวัน ตรายางบริษัท และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สามโคก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขานรับนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการปราบปรามขบวนการใช้นอมินีถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ รวมถึงการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านสายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178
หมายเหตุ: พาดหัวข่าวข้างต้นเป็นการใช้ถ้อยคำเชิงเสียดสีตามสไตล์การนำเสนอข่าว ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีและผู้เกี่ยวข้องยังอยู่ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย และเป็นไปตามข้อมูลที่หน่วยงานรัฐเปิดเผย
เครดิต: เพจ สื่อเถื่อน
NEWS1 รายงาน