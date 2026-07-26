เพจดังอ้าง! ในวันที่มลพิษโรงงานขยะกำลังระบาด กรมโรงงานกลับออกใบอนุญาตรัวๆ จริงหรือไม่

ปราจีนบุรี – เพจ "รู้ทันจีน Epic Fury" โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์โรงงานกำจัดและรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี โดยระบุว่า ในช่วงที่ประชาชนกำลังเผชิญปัญหามลพิษจากโรงงานขยะอย่างต่อเนื่อง กรมโรงงานอุตสาหกรรมกลับยังมีการออกใบอนุญาตโรงงานเพิ่มเติม พร้อมติดแฮชแท็ก #ชาวบ้านปราจีนบุรี เพื่อสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่าพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเคยมีปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและมลพิษสิ่งแวดล้อม กลับมีการยื่นคำขอจัดตั้งหรือขยายกิจการโรงงานประเภทรับกำจัดและรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมหลายโครงการ จนชาวบ้านในพื้นที่เกิดความกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประชาชนบางส่วนตั้งคำถามว่า การออกใบอนุญาตดังกล่าวได้พิจารณาผลกระทบต่อชุมชนอย่างรอบด้านแล้วหรือไม่ และเหตุใดจึงยังมีการเดินหน้าพิจารณาโครงการใหม่ ทั้งที่ปัญหามลพิษเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการออกใบอนุญาตดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย โดยข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐควรออกมาชี้แจงต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความชัดเจนและลดข้อกังขาของประชาชน
ขณะที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังคงประกาศเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานที่ฝ่าฝืน รวมถึงตรวจสอบการลักลอบจัดการกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่าการอนุญาตโรงงานทุกแห่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นดังกล่าวจึงยังเป็นเรื่องที่สังคมจับตา โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลการออกใบอนุญาตแต่ละโครงการอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
หมายเหตุ: ข่าวนี้นำเสนอข้อกล่าวอ้างและข้อสังเกตจากเพจ "รู้ทันจีน Epic Fury" ประกอบกับข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเผยแพร่ต่อสาธารณะ ยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำผิดหรือการออกใบอนุญาตโดยมิชอบ
เครดิต: เพจ รู้ทันจีน Epic Fury
NEWS1 รายงาน