ชาวบ้านหวั่นลาม! ภาพมุมสูงอ้างโรงงานจีนเทาปล่อยน้ำดำลงป่าสัก เตือนบางปะกงอาจไม่รอด

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ภาพมุมสูงพร้อมข้อความระบุว่า พบโรงงานของกลุ่มทุนจีนปล่อยน้ำสีดำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก พร้อมแสดงความกังวลว่า หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่อื่น รวมถึงแม่น้ำบางปะกงในอนาคต
ผู้โพสต์ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณคลองเพรียวเชื่อมสู่แม่น้ำป่าสัก พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกันติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม โดยอ้างว่ามีข้าราชการบางส่วนอยู่เบื้องหลังและคอยอำนวยความสะดวกให้โรงงานจีนเทา พร้อมแสดงความกังวลว่า หากไม่มีการแก้ไขปัญหา แม่น้ำบางปะกง คลองท่าลาด คลองวังซุง และแหล่งน้ำอื่น ๆ อาจเผชิญปัญหาในลักษณะเดียวกัน
ภาพที่เผยแพร่แสดงให้เห็นน้ำลักษณะคล้ายสีดำไหลลงสู่แม่น้ำ จนเกิดเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบว่ามีการปล่อยน้ำเสียผิดกฎหมายหรือไม่ และคุณภาพน้ำส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่มากน้อยเพียงใด
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและภาพที่เผยแพร่ในขณะนี้ เป็นข้อกล่าวอ้างจากผู้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐว่าต้นตอของน้ำดังกล่าวมาจากโรงงานตามที่มีการกล่าวอ้าง หรือมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น
ด้านประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เปิดเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำต่อสาธารณะ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผู้กระทำความผิด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
เครดิตภาพและข้อมูล : เพจ "หู ตา ประชาชน"
NEWS1 รายงาน