ด่วน! CSI LA เผย บังแจ็คไม่ได้เป็นปุ๋ยตามกระแสข่าว แต่ถูกรวบแล้วที่สหรัฐ

เพจ CSI LA เปิดเผยความคืบหน้ากรณี "บังแจ็ค" หรือ Raja Zulqarnain Haider หลังมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าขาดการติดต่อไปนานกว่า 2 สัปดาห์ จนเกิดข่าวลือว่าอาจถูกอุ้มหายหรือเสียชีวิต โดยระบุว่า จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า บังแจ็คไม่ได้ถูกอุ้มหาย แต่ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE) ควบคุมตัวอยู่ในสหรัฐอเมริกา
CSI LA ระบุว่า ได้ตรวจสอบผ่านระบบ Online Detainee Locator System (ODLS) ซึ่งเป็นระบบค้นหาผู้ถูกควบคุมตัวของ ICE และพบข้อมูลตรงกับชื่อ RAJA ZULQARNAIN HAIDER สัญชาติ Pakistan มีสถานะ In ICE Custody และถูกควบคุมตัวอยู่ที่ Northwest ICE Processing Center เมือง Tacoma รัฐ Washington
เพจระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวทำให้สามารถยืนยันได้ว่า บังแจ็คไม่ได้ถูกอุ้มหายหรือเสียชีวิตตามข่าวลือที่แพร่สะพัดในโลกออนไลน์ แต่กำลังอยู่ในกระบวนการของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ
ผู้ดูแลเพจ CSI LA ยังเปิดเผยว่า เคยพูดคุยกับบังแจ็คอยู่บ่อยครั้ง และทั้งสองเคยนัดรับประทานอาหารร่วมกัน หากบังแจ็คเดินทางมายังนครลอสแอนเจลิสในเดือนนี้ หลังกลับจากประเทศแคนาดา พร้อมอวยพรให้บังแจ็คได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมาย
นอกจากนี้ CSI LA ยังระบุด้วยว่า ผลการค้นหาในระบบ ICE สอดคล้องกับข้อมูลที่เพจเคยนำเสนอมาก่อนว่า บังแจ็คไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด แต่เป็นผู้ถือสัญชาติปากีสถาน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยจากหน่วยงานสหรัฐฯ ถึงสาเหตุของการควบคุมตัว หรือรายละเอียดของคดีที่เกี่ยวข้อง จึงยังต้องรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
ทั้งนี้ ข่าวดังกล่าวอ้างอิงจากการเปิดเผยของเพจ CSI LA และข้อมูลที่ปรากฏในระบบ Online Detainee Locator System (ODLS) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE)
NEWS1 รายงาน