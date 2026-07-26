แค่เห็นก็เหม็นแล้ว! พลเมืองดีโพสต์ภาพอ้างคล้ายโรงงานปล่อยน้ำเสียดำปี๋ลงแม่น้ำป่าสัก ชาวบ้านจี้รัฐเร่งตรวจสอบ

สระบุรี – โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก อรอนงค์ เหาะเห็น ซึ่งโพสต์ภาพลักษณะคล้ายน้ำเสียสีดำไหลออกจากท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ลงสู่แม่น้ำป่าสัก พร้อมข้อความระบุว่า
> "นี่นะครับ 8 โมง 45 มาแล้ว ดำเป็นฟอง ลงแม่น้ำป่าสักเหมือนเดิม"
จากภาพดังกล่าว ปรากฏน้ำสีดำจำนวนมากไหลออกจากท่อ โดยมีฟองสีขาวปกคลุมผิวน้ำเป็นบริเวณกว้าง สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแม่น้ำป่าสักถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนและภาคการเกษตรในหลายจังหวัด
ผู้โพสต์ยังใช้คำว่า "เหมือนเดิม" ซึ่งทำให้ชาวบ้านหลายรายตั้งข้อสังเกตว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหาที่มาของน้ำเสีย รวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพและหาสารปนเปื้อน
ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า หากเป็นการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจริง ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์น้ำ เกษตรกรรม และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำป่าสักและพื้นที่ปลายน้ำ
อย่างไรก็ตาม จากภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาจากโรงงานแห่งใด หรือมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายหากพบการกระทำผิด
ทั้งนี้ ประชาชนเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน พร้อมเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
หมายเหตุ: ข่าวนี้อ้างอิงจากภาพและข้อความที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐว่าแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามภาพมาจากสถานประกอบการแห่งใด หรือมีการกระทำผิดกฎหมายตามที่มีการตั้งข้อสังเกต
เครดิตภาพและข้อมูล: อรอนงค์ เหาะเห็น
NEWS1 รายงาน