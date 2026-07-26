คนใต้ใจสู้! 1.8 แสนรายชื่อค้าน SEC-แลนด์บริดจ์ จับตา Missing Link แค่เปลี่ยนฉลาก

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) กรีนพีซ ประเทศไทย และเครือข่ายภาคประชาชน นำรายชื่อประชาชน 183,501 รายชื่อ ยื่นต่อคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อยืนยันจุดยืนคัดค้าน โครงการแลนด์บริดจ์ และ ร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)
การยื่นรายชื่อมีขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด ภายใต้กรอบเวลาศึกษา 90 วัน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลเคยยืนยันว่าจะยังไม่นำร่าง พ.ร.บ. SEC เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี พร้อมตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาการพัฒนาภาคใต้ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์
อย่างไรก็ตาม เครือข่ายภาคประชาชนระบุว่า การยื่นรายชื่อครั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อท่าทีล่าสุดของรัฐบาล หลังนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างการเยือนประเทศจีนว่า โครงการแลนด์บริดจ์ยังอยู่ระหว่างการศึกษา แต่จะเร่งพัฒนา "Missing Link" เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งทางบก ทางราง และทางน้ำ
แม้รัฐบาลจะอธิบายว่า Missing Link เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ แต่เครือข่ายผู้คัดค้านตั้งข้อสังเกตว่า แนวทางดังกล่าว อาจเป็นการปรับรูปแบบหรือแบ่งระยะการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
ภาคประชาชนยังแสดงความกังวลว่า หากโครงการเดินหน้าต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ การประมงพื้นบ้าน การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดชุมพรและระนอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแผนก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก
นอกจากนี้ เครือข่ายยังเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และทำให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีความหมายอย่างแท้จริง โดยข้อคิดเห็นและข้อคัดค้านควรถูกนำไปประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่เป็นเพียงขั้นตอนตามพิธีการ
ทั้งนี้ ประเด็นว่า Missing Link จะเป็นเพียงโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ หรือเป็นการปรับแนวทางของโครงการแลนด์บริดจ์ ยังเป็นข้อถกเถียงในสังคม โดยเป็นข้อสังเกตของเครือข่ายภาคประชาชน ขณะที่รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศว่า Missing Link คือการเปลี่ยนชื่อหรือเป็นโครงการเดียวกับแลนด์บริดจ์
อ้างอิงข้อมูล: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW), กรีนพีซ ประเทศไทย และเอกสารแถลงข่าวของเครือข่ายภาคประชาชน
NEWS1 รายงาน