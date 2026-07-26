ดร.มัลลิกา ฟาดไม่ยั้ง! ซัดผู้ว่าฯ กทม. ขาดประชุมสภา ชี้มัวสร้างภาพมากกว่าบริหาร

ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข โพสต์ข้อความและกล่าววิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมตั้งคำถามถึงกรณีที่ผู้ว่าฯ และทีมรองผู้ว่าฯ ไม่เข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานครหลายครั้ง โดยมองว่าเป็นการละเลยเวทีสำคัญในการชี้แจงและตอบข้อซักถามของฝ่ายสมาชิกสภาฯ
ดร.มัลลิการะบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. สร้างภาพลักษณ์ความเป็นนักวิชาการและอาจารย์จนได้รับความเชื่อถือจากประชาชน แต่เมื่อเข้ามาบริหารงานจริง กลับเห็นว่าผลการทำงานไม่เป็นไปตามความคาดหวัง พร้อมวิจารณ์ว่าการบริหารงานยังขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงการที่รองผู้ว่าฯ หลายคนมักอยู่ร่วมกับผู้ว่าฯ เป็นประจำ โดยแสดงความคิดเห็นว่าอาจเป็นเพราะกังวลต่อการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารในอนาคต พร้อมกล่าวถึงรองผู้ว่าฯ บางรายในประเด็นที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา รวมถึงเชื่อมโยงกับการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างและกรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เกิดข้อถกเถียงในสังคม
ดร.มัลลิกาเห็นว่า การที่ผู้บริหาร กทม. ไม่เข้าร่วมประชุมสภาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่น และเรียกร้องให้ผู้บริหารออกมาชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างตรงไปตรงมา
อย่างไรก็ตาม ข้อความและคำวิจารณ์ดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ซึ่งเป็นผู้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพมหานครต่อประเด็นดังกล่าวในเนื้อหานี้
NEWS1 รายงาน