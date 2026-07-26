เดือดทั้งน้ำตา! เกษตรกรถามรัฐบาล บีบให้เป็นหนี้ แล้วตัดสิทธิ์บัตรคนจนทำไม?

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจ "วิทย์คนใจดี เกษตรดี" เผยแพร่คลิปสะท้อนความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยตั้งคำถามถึงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่มีภาระหนี้สิน
ภายในคลิป ผู้พูดระบุว่า เกษตรกรจำนวนมากไม่ได้ก่อหนี้เพื่อนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่เป็นหนี้ที่เกิดจากการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าน้ำมัน ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และค่าใช้จ่ายด้านการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนำที่ดินทำกินไปค้ำประกัน
ผู้พูดตั้งข้อสังเกตว่า ภาครัฐไม่ควรนำหนี้เพื่อการประกอบอาชีพไปพิจารณาในลักษณะเดียวกับหนี้เพื่อการบริโภค เพราะเกษตรกรกู้เงินเพื่อรักษาอาชีพและสร้างรายได้ มิใช่เพื่อความฟุ่มเฟือย พร้อมเรียกร้องให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การตัดสิทธิ์สวัสดิการ โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนไม่น้อย
นอกจากนี้ ยังวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลในหลายประเด็น ทั้งการแก้ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาฝุ่น PM2.5 ตลอดจนการผลักดันโครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเห็นว่าประชาชนจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตหรือยังมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร จึงมองว่าควรเร่งแก้ปัญหาปากท้องและลดต้นทุนการดำรงชีวิตก่อน
ผู้พูดยังระบุว่า สิ่งที่เกษตรกรต้องการคือมาตรการที่ตอบโจทย์ปัญหาจริง ทั้งการลดภาระหนี้ การลดต้นทุนการผลิต และการรักษาสิทธิ์ในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ มากกว่าการดำเนินโครงการใหม่ที่อาจยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของผู้พูดในคลิปที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสะท้อนมุมมองและข้อเรียกร้องต่อการดำเนินนโยบายของภาครัฐ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าว
NEWS1 รายงาน