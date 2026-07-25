จะเสร็จตอนไหน? อีก 2 เดือนหมดสัญญา แต่ผลงานยัง 0%

เหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือนก่อนสิ้นสุดสัญญา แต่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยโสธร วงเงิน 4,989,900 บาท กลับยังไม่มีการก่อสร้างเกิดขึ้นในพื้นที่แม้แต่น้อย จนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ต้องลงพื้นที่ติดตามและให้ข้อเสนอแนะเร่งด่วน หวั่นเร่งงานช่วงท้ายจนกระทบคุณภาพถนน
นายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากมาย–บ้านโพนเมือง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ซึ่งใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2569 และอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ยโสธร
โครงการดังกล่าวมีวงเงิน 4,989,900 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 25 กันยายน 2569 โดยบริษัท ท่าทรายรุ่งอรุณ เป็นผู้รับจ้าง
อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหาร อบจ.ยโสธร และเจ้าหน้าที่กองช่าง พบว่า หน้างานยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด ทั้งที่เวลาตามสัญญาผ่านไปกว่าครึ่ง และเหลือเวลาอีกเพียงประมาณ 60 วันก่อนครบกำหนดส่งมอบงาน
ป.ป.ช. แสดงความกังวลว่า หากผู้รับจ้างปล่อยเวลาไปจนใกล้ครบสัญญาแล้วค่อยเร่งดำเนินการ อาจส่งผลให้การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างทำได้ไม่เต็มที่ ทั้งการบดอัดชั้นดิน การเทคอนกรีต และการบ่มคอนกรีต ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานของถนน หากดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจทำให้ถนนแตกร้าวหรือชำรุดเร็วกว่าที่ควร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร จึงเสนอแนะให้ อบจ.ยโสธร เร่งเรียกผู้รับจ้างเข้าชี้แจงและจัดทำแผนเร่งรัดงานที่เป็นไปได้จริง พร้อมกำชับให้บังคับใช้เงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด หากส่งมอบงานไม่ทันกำหนดต้องดำเนินการคิดค่าปรับตามกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบโครงการอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ระบุว่าจะติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้งบประมาณเกือบ 5 ล้านบาทเกิดประโยชน์สูงสุด และประชาชนได้รับถนนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
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