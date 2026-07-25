คนไทยดีใจเก้อ? ประสิทธิชัยตั้งข้อสังเกต แลนด์บริดจ์ไม่ได้เลิก แค่เปลี่ยนชื่อเป็น Missing Link

ประสิทธิชัย หนูนวล แกนนำภาคประชาชนผู้ติดตามประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ แสดงความคิดเห็นว่า การที่รัฐบาลประกาศยุติการใช้ชื่อโครงการแลนด์บริดจ์และถอนร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ไม่ได้หมายความว่านโยบายเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยกับทะเลอันดามันสิ้นสุดลง แต่เป็นเพียงการปรับยุทธศาสตร์และเปลี่ยนชื่อมาใช้แนวคิด "Missing Link" หรือการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดหาย
ประสิทธิชัยมองว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการลดแรงต้านทางการเมืองและแรงกดดันจากภาคประชาชน โดยสาระสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังคงอยู่ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจากโครงการขนาดใหญ่ มาเป็นการทยอยดำเนินโครงการย่อย เช่น การพัฒนาท่าเรือ การขุดลอกร่องน้ำ การขยายทางหลวง และการก่อสร้างทางรถไฟ ซึ่งอาจใช้งบประมาณผูกพันเป็นรายปี
นอกจากนี้ ประสิทธิชัยยังตั้งข้อสังเกตถึงความเห็นที่แตกต่างกันของผู้บริหารรัฐบาลเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ โดยมองว่าอาจเป็นการปรับทิศทางของโครงการ มากกว่าการยุติแนวคิดเดิม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การศึกษาของคณะกรรมการที่รัฐบาลแต่งตั้งอาจถูกใช้เพื่อรองรับแนวทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ประสิทธิชัยเรียกร้องให้ประชาชนติดตามประเด็นการย้ายพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือ การแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่อาจดำเนินการผ่านกฎหมายลำดับรองหรือมาตรการของหน่วยงานรัฐ พร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินนโยบายในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของภาคใต้
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตทั้งหมดข้างต้นเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ของ ประสิทธิชัย หนูนวล ต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาล ขณะที่รัฐบาลยังไม่ได้ยืนยันว่าแนวคิด Missing Link เป็นการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ภายใต้ชื่อใหม่ และรายละเอียดของนโยบายยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาและศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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