พี่ทิตถามแรง! ใครเปิดทาง BRN ก่อเหตุแล้วข้ามแดนหนีไปมาเลย์... เป็นคนของใคร?

วาทิต อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของเพจ "วากับทิต V2" แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีข้ามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียได้ พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดปัญหาดังกล่าวจึงยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้พื้นที่จะมีมาตรการด้านความมั่นคงจำนวนมาก
วาทิตกล่าวว่า จากมุมมองของตน หากผู้ก่อเหตุสามารถเดินทางข้ามแดนได้ ย่อมควรมีการตรวจสอบอย่างจริงจังว่าเกิดจากช่องโหว่ของระบบ หรือมีผู้ให้การช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีผลประโยชน์บางอย่างเชื่อมโยงกับการลักลอบขนสินค้าหรือน้ำมันตามแนวชายแดน อย่างไรก็ตาม เขาระบุหลายครั้งว่าเป็นเพียง "ความคิด" "ข้อสันนิษฐาน" และ "สมมุติฐาน" ของตน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ วาทิตยังตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณด้านความมั่นคง โดยระบุว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีระบบกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับพื้นที่ชายแดนบางแห่งของประเทศ พร้อมมองว่าหากมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและติดตามผู้ก่อเหตุได้
ในช่วงท้ายของคลิป วาทิตกล่าวถึง BRN โดยแสดงความคิดเห็นว่า หากสมมุติฐานที่ตนตั้งไว้เป็นจริง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อาจไม่ใช่เพียงฝ่ายเดียว พร้อมแสดงความเห็นว่า สมาชิก BRN อาจถูกชักจูงหรือได้รับข้อมูลด้านเดียว และย้ำว่าความเห็นทั้งหมดเป็นข้อสันนิษฐานส่วนบุคคล มิใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยัน
ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดเป็นการแสดงความคิดเห็นของ วาทิต เจ้าของเพจ "วากับทิต V2" ซึ่งตั้งข้อสังเกตและข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันข้อกล่าวหาหรือข้อสันนิษฐานดังกล่าวต่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใด และยังไม่มีการชี้ขาดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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