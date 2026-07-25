'พันธบัตรออมพลัส' ดีเดย์เปิดขาย 31 ก.ค. คลังชวนคนไทย ร่วมลงทุนเพื่ออนาคตประเทศ

กระทรวงการคลัง ประกาศความพร้อมเปิดขาย “พันธบัตรออมพลัส” 31 กรกฎาคมนี้ เชิญชวนคนไทยร่วมลงทุนกับรัฐบาล เพื่ออนาคตของประเทศ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ครั้งแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.80 ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 3 ปี และ ร้อยละ 2.80 ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 10 ปี และผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ “พลัส” มากกว่าการออมรูปแบบเดิม
• “พลัส” ทุกเดือน มีจำหน่ายทุกเดือน เข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง (Financial Inclusion)
• “พลัส” ผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ
• “พลัส” ตลาดรอง ซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส
• “พลัส” ช่องทางจำหน่าย ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้งวอลเล็ต สบม. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชัน Streaming
ประชาชน เริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือเลือกจองซื้อผ่านธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชัน Streaming โดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาท เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับเงินออมและความสะดวกของตนเอง
ดร.เอกนิติ กล่าวว่า พันธบัตรออมพลัสไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ เงินออมของประชาชนจะเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนที่รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ ขณะที่ประชาชนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล จึงเป็นความร่วมมือที่ประชาชนและภาครัฐช่วยกันสร้างความมั่นคงให้ทั้งครัวเรือนและประเทศไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กระทรวงการคลัง จะจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. วงเงิน 2,000 ล้านบาท และผ่าน Bond Connect Platform วงเงิน 2,000 ล้านบาท
1. การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ช่องทางวอลเล็ต สบม. เหมาะสำหรับประชาชนที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มาก โดยสามารถซื้อได้ตั้งแต่ 100 บาท การจัดสรรใช้วิธี First-Come, First-Served หรือมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน จนกว่าวงเงินจำหน่ายจะครบ
ผู้ที่สนใจ ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนล่วงหน้า รวมถึงเตรียมเงินในวอลเล็ต สบม. ให้พร้อมก่อนวันจำหน่าย โดยสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Banking ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
2. การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ผ่าน Bond Connect Platform
สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง 24 ราย รวมถึงผ่านแอปพลิเคชัน Streaming ได้ โดยเริ่มจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ช่องทางนี้ใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First หรือทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบ ๆ รอบละ 1,000 บาท ดังนั้น การจองซื้อก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อสิทธิในการจัดสรร วิธีดังกล่าวช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงมากขึ้น
วงเงินจำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. และ Bond Connect Platform แยกออกจากกัน ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือเลือกลงทุนผ่านทั้งสองช่องทางได้ตามความเหมาะสม พันธบัตรออมพลัสเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร หรือ Scripless จึงไม่มีการออกใบพันธบัตรหรือสมุดพันธบัตร ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายการลงทุนและธุรกรรมผ่านช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนด แอปพลิเคชัน Streaming และแอปพลิเคชัน Wiset การพัฒนาช่องทางดังกล่าวมีเป้าหมายทำให้พันธบัตรรัฐบาลเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น ลดข้อจำกัดของการออมรูปแบบเดิม และเชื่อมการลงทุนของประชาชนเข้าสู่ระบบการลงทุนดิจิทัลที่สะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้
สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งถัดไป จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2569 เป็นต้นไป โดยกระทรวงการคลังจะประกาศอัตราดอกเบี้ยและวงเงินจำหน่ายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2569
ดร.เอกนิติ กล่าวด้วยว่า กระทรวงการคลัง ต้องการให้พันธบัตรรัฐบาลเป็นทางเลือกการออมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง ไม่จำกัดอยู่เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการเปิดจำหน่ายเป็นประจำจะช่วยให้ประชาชนสามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองได้
ทุกบาทที่ประชาชนนำมาลงทุน ไม่เพียงช่วยสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครอบครัว แต่ยังเป็นพลังที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันนำไปสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอนาคตที่ดีขึ้นให้ประเทศไทย พันธบัตรออมพลัสจึงเป็นทั้งการออมเพื่ออนาคตของตนเอง และการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ