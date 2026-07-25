จ่าโอ เพจ "จ่าโอในกองทัพเรือมะกัน" ยืนยันอีกเสียง! บังแจ็คหายตัวไปจริง 2 สัปดาห์ ลั่นภาวนาขอให้ปลอดภัย

กรณีการหายตัวไปของ "บังแจ็ค" ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จ่าโอ เจ้าของเพจ "จ่าโอในกองทัพเรือมะกัน" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าตนเองรู้จักบังแจ็คเป็นการส่วนตัว และเคยพูดคุยกันทางโทรศัพท์หลายครั้ง พร้อมยืนยันว่าได้รับทราบข่าวการเงียบหายของบังแจ็คเป็นเวลานานเกือบ 2 สัปดาห์
จ่าโอระบุข้อความว่า
> "ในฐานะที่จ่าได้มีโอกาสรู้จักบังแจ็คเป็นการส่วนตัว และเคยคุยกันผ่านทางโทรศัพท์หลายครั้ง ได้ข่าวการเงียบหายไปเกือบสองอาทิตย์ ขอภาวนาให้ปลอดภัย"
โพสต์ดังกล่าวทำให้ประเด็นการหายตัวของบังแจ็คกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง เนื่องจากเป็นการยืนยันจากบุคคลที่ระบุว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวและเคยติดต่อสื่อสารกับบังแจ็คโดยตรง ส่งผลให้มีผู้ติดตามจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นและร่วมส่งกำลังใจ ขอให้เจ้าตัวปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุของการหายตัว หรือสถานะปัจจุบันของบังแจ็ค ขณะที่ผู้ติดตามและผู้ใกล้ชิดยังคงเฝ้ารอข่าวคราว พร้อมหวังว่าจะมีความเคลื่อนไหวหรือคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องในเร็ววัน
ทั้งนี้ ข้อความของจ่าโอเป็นการยืนยันตามข้อมูลและประสบการณ์ส่วนบุคคลของเจ้าตัว ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหายตัวของบังแจ็ค ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
เครดิตข้อมูล : เพจ "จ่าโอในกองทัพเรือมะกัน"
#NEWS1 รายงาน