สีน้ำเงินสะเทือน! เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด มือขวาคนสำคัญส่ง "จดหมายน้อย" ถึงฝ่ายค้าน

บรรยากาศการเมืองภายในรัฐสภาร้อนแรงขึ้น หลังมีรายงานอ้างว่า ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามสถานการณ์การเมือง
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในช่วงเวลาประมาณ 09.00–10.00 น. สส.ภาคเหนือรายหนึ่งจากพรรคภูมิใจไทย ได้เดินเข้าไปมอบกระดาษโน้ตที่เขียนด้วยลายมือให้แก่ สส.พรรคประชาชนกลางห้องประชุม พร้อมระบุว่า เป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นผู้ใกล้ชิดและทำงานเบื้องหลังบุคคลสำคัญของนายเนวิน ชิดชอบ
ภายหลังการประชุมสิ้นสุดลง สส.พรรคประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน พร้อมตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ รวมถึงแนวนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน รัฐบาลได้แถลงยุติโครงการแลนด์บริดจ์ โดยให้เหตุผลว่าผลการศึกษาพบว่าโครงการไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดกระแสตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายถึงความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งต่อ "จดหมายน้อย" ดังกล่าว เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ถูกอ้างถึง และยังไม่มีคำชี้แจงหรือการยืนยันจากบุคคลที่ถูกพาดพิง รวมถึงพรรคภูมิใจไทย และนายเนวิน ชิดชอบ ว่ามีการส่งข้อมูลดังกล่าวจริงหรือไม่
เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตาในแวดวงการเมือง เนื่องจากอาจสะท้อนความเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ภายในพรรคร่วมรัฐบาล ขณะที่หลายฝ่ายรอติดตามคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาการของประเด็นดังกล่าวในช่วงต่อไป
เครดิตข้อมูล : ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา
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