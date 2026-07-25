กองเชียร์เฮ! สมชายชี้! นายกฯ ฟ้อง "เสรีพิศุทธ์" งานจะงอกทั้งเขากระโดง-ฮั้ว สว.

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจฟ้อง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ในคดีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ดินเขากระโดง โดยมองว่า การดำเนินคดีครั้งนี้อาจส่งผลต่อเนื่องไปยังประเด็นอื่นที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบ โดยเฉพาะคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
สมชายระบุว่า เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล จำเลยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องเข้าสู่การไต่สวน ซึ่งอาจทำให้ข้อเท็จจริงในคดีขยายวงกว้างมากกว่าประเด็นที่ปรากฏในคำฟ้อง
เจ้าตัวยังวิเคราะห์ว่า หากศาลอนุญาตให้มีการนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมเข้าสู่สำนวน อาจทำให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เชื่อมโยงกับประเด็นอื่น รวมถึงคดีฮั้วเลือก สว. ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมองว่าอาจทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญกับการตรวจสอบเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นของนายสมชาย แสวงการ ต่อแนวโน้มของกระบวนการทางกฎหมาย โดยผลของคดี การรับพยานหลักฐาน และการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลและกระบวนการยุติธรรมในแต่ละคดี
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่เห็นต่าง ขณะที่หลายฝ่ายยังคงติดตามว่าคดีดังกล่าวจะมีพัฒนาการเชื่อมโยงไปยังประเด็นอื่นตามที่มีการวิเคราะห์ไว้หรือไม่
เครดิตข้อมูล : โพสต์ของ นายสมชาย แสวงการ
#NEWS1 รายงาน