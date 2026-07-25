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ไอซ์ไม่ตอบแทน! ไล่นักข่าวไปถาม "ภาวุธ" ปมเปลี่ยนท่าทีตรวจสอบโครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สส. ไอซ์ รักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข้อสงสัยเกี่ยวกับท่าทีการตรวจสอบโครงการที่มีมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท โดยระบุว่า ไม่ขอตอบคำถามแทน ภาวุธ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนะให้นักข่าวไปสอบถามเจ้าตัวโดยตรง

ไอซ์กล่าวว่า จุดยืนของพรรคประชาชนไม่เคยเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่เริ่มติดตามประเด็นดังกล่าว โดยมีเป้าหมายผลักดันให้ยุติโครงการ หากพบข้อสังเกตหรือพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายทุจริตหรือมีลักษณะล็อกสเปก แม้สุดท้ายอาจไม่สามารถยับยั้งโครงการได้ แต่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่

สำหรับประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีของบุคคลทางการเมืองบางราย ไอซ์ระบุว่า ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและใช้วิจารณญาณพิจารณาได้ด้วยตนเองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมีความผิดปกติหรือไม่ พร้อมย้ำว่าการวิพากษ์วิจารณ์หรือการสนับสนุนโครงการเป็นสิทธิของประชาชน

อย่างไรก็ตาม เธอมองว่า แม้โครงการจะถูกปรับปรุงให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น แต่หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่ก่อนจัดทำทีโออาร์ รวมถึงประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับความโปร่งใส ก็ไม่ควรถูกมองข้าม เพราะการละเลยข้อสงสัยเหล่านี้ คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเกิดขึ้นในสังคมไทย

คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบโครงการภาครัฐ และบทบาทของบุคคลในพรรคประชาชน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาต่อไป

เครดิตภาพ : พรรคประชาชน / ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว

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