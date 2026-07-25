เพจดังแฉ! อ้างเครือข่ายจีนเทา–โรงงานเถื่อน–ขยะอุตสาหกรรม โยงพรรคสีน้ำเงิน

เพจเฟซบุ๊ก "ที ลมฟ้าอากาศ" โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาทุนจีนสีเทา โดยอ้างว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเถื่อน การลักลอบนำเข้าขยะอุตสาหกรรม และธุรกิจผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองในพรรคสีน้ำเงิน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง
ในโพสต์ดังกล่าว เพจระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เป็นเพียงการกระทำของผู้ประกอบการบางราย แต่เป็นเครือข่ายที่มีผลประโยชน์เชื่อมโยงกัน พร้อมตั้งคำถามว่ามีผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลคอยให้การสนับสนุนหรือไม่ จึงทำให้กิจการที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายสามารถดำเนินการได้เป็นเวลานาน
เพจยังเรียกร้องให้หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานตรวจสอบ เร่งขยายผลจากคดีทุนจีนสีเทา โรงงานเถื่อน และขยะอุตสาหกรรม เพื่อให้ความจริงปรากฏต่อสาธารณะ หากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ หรือเอกชน ก็ควรดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีพรรคการเมืองหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องตามที่ถูกกล่าวอ้าง อีกทั้งผู้ที่ถูกพาดพิงยังไม่มีการชี้แจงต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามเครือข่ายทุนจีนสีเทา โรงงานเถื่อน และการลักลอบนำเข้าขยะอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจับกุมและดำเนินคดีหลายคดี แต่การเชื่อมโยงไปถึงบุคคลหรือกลุ่มการเมืองใด จำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
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