วีระเปิดตัวเลข! ชี้ประกันสังคมติดลบ 2.6 แสนล้าน ตั้งคำถามอนาคตผู้ประกันตน

ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการฯ ตั้งข้อสังเกตต่อฐานะการเงินของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยหยิบยกงบการเงินปี 2566 ขึ้นอภิปราย พร้อมตั้งคำถามถึงความมั่นคงของกองทุนในระยะยาว
นายวีระระบุว่า งบการเงินของสำนักงานประกันสังคมมี ประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ หรือภาระการจ่ายบำนาญในอนาคตสูงกว่า 2.42 ล้านล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานมีลักษณะ รายได้ต่ำกว่ารายจ่าย และหากพิจารณาตามข้อสังเกตที่นำเสนอ อาจสะท้อนผลขาดทุนทางบัญชีสูงถึงประมาณ 260,000 ล้านบาท
นายวีระยังตั้งคำถามว่า หากแนวโน้มดังกล่าวดำเนินต่อไป จะส่งผลต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในอนาคตหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้จำนวนผู้รับบำนาญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นดังกล่าวสร้างความสนใจต่อผู้ประกันตนจำนวนมาก เนื่องจากกองทุนประกันสังคมมีสมาชิกหลายสิบล้านคน และเป็นหลักประกันด้านบำนาญของแรงงานไทยในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่นายวีระอภิปรายเป็น ข้อสังเกตจากการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมยังมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดและสถานะทางการเงินอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของกองทุนระบุว่า ตัวเลขหนี้สินประโยชน์ทดแทนชราภาพเป็น ภาระผูกพันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ต้องบันทึกไว้ในงบการเงิน ไม่ได้หมายความว่ากองทุนไม่มีเงินสดเพียงพอสำหรับการจ่ายบำนาญในปัจจุบัน แต่ก็เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องติดตาม เพื่อประเมินความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาว
การอภิปรายครั้งนี้จึงทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า โครงสร้างรายรับ รายจ่าย และการบริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม จะสามารถรองรับภาระการจ่ายบำนาญที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้เพียงใด ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ประกันตนและสังคมจับตารอคำชี้แจงจากสำนักงานประกันสังคมต่อไป
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