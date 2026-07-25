ไทกรฟาดบิ๊กดุลย์! อ่อนเกินไป ไม่สะท้อนความเด็ดขาดที่ประชาชนอยากเห็น

นายไทกร พลสุวรรณ แสดงความคิดเห็นถึงกรณีคำสัมภาษณ์ของ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธโจมตีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับการใช้คำว่า "ผู้เห็นต่าง" เพื่อเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุ พร้อมมองว่าท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมยังไม่สะท้อนความเข้มแข็งที่ประชาชนต้องการเห็นในสถานการณ์เช่นนี้
ไทกรกล่าวว่า กลุ่มที่ใช้อาวุธโจมตีเจ้าหน้าที่และมีเป้าหมายแบ่งแยกดินแดน ไม่ใช่ผู้เห็นต่างทางการเมือง แต่เป็นกองกำลังติดอาวุธนอกกฎหมายที่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมย้ำว่า การเรียกคนกลุ่มดังกล่าวว่า "ผู้เห็นต่าง" เป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่สอดคล้องกับพฤติการณ์ของผู้ก่อเหตุ
นอกจากนี้ ไทกรยังเปรียบเทียบท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมกับคำสัมภาษณ์ของผู้บัญชาการฝ่ายทหารในพื้นที่ โดยระบุว่า ฝ่ายทหารประกาศเดินหน้าติดตามผู้ก่อเหตุอย่างจริงจัง ขณะที่รัฐมนตรีกลับให้สัมภาษณ์ในอีกทิศทางหนึ่ง จนมองว่าเป็นการ "ร้องคนละคีย์กับกองทัพ" และทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าฝ่ายการเมืองขาดความเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม ไทกรระบุว่า เขาไม่ได้ตำหนิรัฐมนตรีกลาโหมเพียงฝ่ายเดียว แต่เห็นว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่ทีมงานและเลขานุการของรัฐมนตรี ซึ่งควรสรุปสถานการณ์และประเด็นร้อนให้รับทราบก่อนออกมาให้สัมภาษณ์สื่อ เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางของกองทัพ
ไทกรยังวิจารณ์คำชี้แจงของทีมงานรัฐมนตรีที่ระบุว่า รัฐมนตรีไม่สามารถออกมาพูดในลักษณะ "สั่งไล่ล่า" ได้ โดยเห็นว่าเป็นเหตุผลที่อ่อนเกินไป พร้อมแสดงความเห็นว่า ในฐานะผู้กำกับดูแลกองทัพ รัฐมนตรีสามารถแสดงจุดยืนที่หนักแน่นในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ และประชาชนต้องการเห็นภาวะผู้นำที่ชัดเจนมากกว่าคำอธิบายที่ดูประนีประนอม
ช่วงท้าย ไทกรย้ำว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินมายาวนานกว่าสองทศวรรษ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงใช้งบประมาณของรัฐเป็นจำนวนมหาศาล จึงเห็นว่ารัฐบาลควรดำเนินมาตรการอย่างจริงจังและเด็ดขาด เพื่อยุติความรุนแรงและสร้างความสงบสุขให้กลับคืนสู่พื้นที่
#NEWS1 รายงาน