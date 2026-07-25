พี่ทิตแซวเจ็บ! ยิงปุ๊บ นักการเมืองรู้ใจ BRN ปั๊บ

เพจ "วากับทิต V2" เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็นของ "พี่ทิต" วิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมตั้งคำถามถึงบทบาทของนักการเมืองและผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าเจรจาสันติภาพกับกลุ่ม BRN หลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่
พี่ทิตกล่าวว่า ตนไม่เคยเห็นตัวแทนของ BRN ออกมาแถลงหรือเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพด้วยตนเอง แต่กลับเห็นนักการเมืองบางคนและนักวิชาการบางส่วนออกมาอธิบายจุดยืนหรือเรียกร้องแทนอยู่เป็นประจำ
"ผมไม่เห็น BRN ออกมาพูดสักคน แต่พอยิงปุ๊บ นักการเมืองรู้ทันทีว่าเขาคิดอะไร ต้องการอะไร แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลไปเจรจากับเขา" พี่ทิตกล่าว พร้อมตั้งคำถามว่า หากมีความเข้าใจหรือสามารถสื่อสารกับกลุ่มดังกล่าวได้จริง เหตุใดจึงไม่ช่วยยับยั้งการก่อเหตุความรุนแรงเสียก่อน
นอกจากนี้ พี่ทิตยังแสดงความเห็นว่า ทุกครั้งที่เกิดเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ มักมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลหลีกเลี่ยงการใช้กำลังและหันไปใช้แนวทางสันติภาพ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การออกมาแสดงความเห็นในลักษณะดังกล่าว ทำให้เกิดคำถามจากประชาชนบางส่วนว่าผู้พูดทราบข้อมูลหรือเหตุผลของฝ่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างไร
พี่ทิตยังกล่าวถึงกระแสในสังคมว่า หลายฝ่ายประกาศตัวรักชาติและสนับสนุนสถาบันอย่างเข้มแข็ง แต่เมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารถูกโจมตีจนเสียชีวิต กลับไม่เห็นการแสดงจุดยืนหรือการแสดงออกที่หนักแน่นในระดับเดียวกัน จึงมองว่าเป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถาม
ทั้งนี้ ความเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ดำเนินรายการในเพจ "วากับทิต V2" ที่สะท้อนมุมมองต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบทบาทของนักการเมืองต่อการผลักดันแนวทางการเจรจาสันติภาพ
#NEWS1 รายงาน