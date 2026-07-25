อาจารย์วีระแฉ! คนแค่ 4 คน ตัดสินค่าไฟคนไทยทั้งประเทศ

วีระ ธีระภัทรานนท์ แสดงความคิดเห็นถึงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการพลังงานของไทย โดยตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันมีกรรมการเพียง 4 คน ที่ทำหน้าที่พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ทั้งที่เรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศ
นายวีระกล่าวว่า ค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันเป็นต้นทุนสำคัญที่คนไทยต้องแบกรับรวมกันเป็นมูลค่าหลายล้านล้านบาทต่อปี ดังนั้น หากการบริหารจัดการหรือการกำหนดนโยบายด้านพลังงานผิดพลาด ย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อค่าครองชีพ เศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
“ถ้าท่านบริหารจัดการผิด เราซวยกันทั้งประเทศ” นายวีระกล่าว พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อค่าไฟของคนทั้งประเทศ จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กรรมการมีจำนวนไม่ครบตามองค์ประกอบ
นอกจากประเด็นค่าไฟแล้ว นายวีระยังวิจารณ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยระบุว่า ประชาชนยังคงถูกเรียกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานในอัตรา 5 สตางค์ต่อลิตรทุกครั้งที่เติมน้ำมัน คิดเป็นเงินราว 1,800 ล้านบาทต่อปี
อย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อสังเกตว่า กองทุนดังกล่าวมีเงินสะสมจำนวนมากอยู่แล้ว จึงเห็นว่าควรทบทวนความจำเป็นในการจัดเก็บเงินสมทบจากประชาชนต่อไป พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ใช้งบประมาณจากกองทุนอย่างโปร่งใส
นายวีระยังตั้งคำถามถึงผลงานวิจัยและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน โดยระบุว่าไม่เคยเห็นผลการศึกษาที่เป็นรูปธรรม พร้อมเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้เงินได้
อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือโครงสร้างการบริหารรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้า ซึ่งนายวีระมองว่า การแยกหน่วยงานผลิตไฟฟ้าและหน่วยงานจำหน่ายไฟฟ้าไปสังกัดคนละส่วน อาจทำให้การกำหนดนโยบายขาดเอกภาพ และควรมีการทบทวนโครงสร้างเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ นายวีระยังกล่าวถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่า แม้จะเป็นองค์กรอิสระ แต่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนยังทำได้ยาก พร้อมเรียกร้องให้เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการเปิดเผยรายงาน ผลการศึกษา และการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ทั้งนี้ ความเห็นของนายวีระเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลด้านพลังงาน โดยเสนอให้มีการทบทวนระบบบริหารและเพิ่มความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการกำหนดนโยบายด้านพลังงานจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
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