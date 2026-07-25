2 ไทยเทาโดนรวบ! โยงขบวนการ "ลูกทิพย์" ขยายผลเกือบ 1,500 ราย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการร่วมกับชุดเฉพาะกิจ DOPA N.I.C.E. และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกทลายเครือข่าย "พ่อไทยทิพย์" ที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบ พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ประกอบด้วยชายไทย 2 ราย และชาวจีน 2 ราย
การปฏิบัติการครั้งนี้นำโดย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. และกำลังจากหลายหน่วยงาน เข้าตรวจค้นบ้านพัก โรงพยาบาลเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
จากการสืบสวนพบว่า หญิงชาวจีนและสามีชาวจีน ต้องการให้บุตรได้รับสัญชาติไทย จึงว่าจ้างชายไทยที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดมารับรองบุตรแทนพ่อที่แท้จริง เพื่อใช้ประกอบการแจ้งเกิดและขอเอกสารสำคัญของทางราชการ อาทิ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้ต้องหาชาวไทยทั้ง 2 ราย ได้แก่ นายหมง และนายวอ ถูกกล่าวหาว่ายินยอมใช้เอกสารส่วนตัวและแสดงตัวเป็นบิดาของเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้าง โดยตำรวจยังพบว่านายวอมีประวัติคดียาเสพติดและการพนันในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า จากการขยายผลร่วมกับ DOPA N.I.C.E. พบข้อมูล เด็กต้องสงสัยจำนวน 1,483 ราย ที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว และมีความเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลต้องสงสัย 8 แห่งทั่วประเทศ โดยตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผล ไม่ใช่จำนวนคดีที่พิสูจน์แล้วทั้งหมด
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลแห่งแรก พบเด็กต้องสงสัย 62 ราย ยืนยันการกระทำผิดแล้ว 19 ราย ส่วนอีก 43 รายอยู่ระหว่างตรวจสอบ ขณะที่การเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม 9 ในครั้งล่าสุด พบเด็กต้องสงสัยเพิ่มอีก 3 ราย โดยเข้าข่ายทุจริตแล้ว 2 ราย และอีก 1 รายอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ตำรวจระบุว่า คดีนี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด ทั้งการสอบปากคำพยาน ตรวจสอบเวชระเบียน เอกสารการแจ้งเกิด และตรวจพิสูจน์ DNA ของพ่อ แม่ และเด็ก เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือด ก่อนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
เบื้องต้น ผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จ และทุจริตทะเบียนราษฎรเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบ ขณะที่นายทะเบียนได้ดำเนินการเพิกถอนรายการทะเบียนและเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยทุจริตในคดีที่ตรวจสอบแล้ว พร้อมประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตามกฎหมายกับชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่ 9–24 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่จับกุมผู้เกี่ยวข้องได้รวม 37 ราย ประกอบด้วย พ่อไทยทิพย์ 16 ราย แม่ชาวจีน 13 ราย พ่อชาวจีน 6 ราย เจ้าหน้าที่รัฐ 1 ราย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 1 ราย พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลเครือข่ายลักษณะนี้ต่อไป เพื่อปกป้องความถูกต้องของระบบทะเบียนราษฎรและป้องกันการแฝงตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ
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