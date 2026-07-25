เปิด 10 กลุ่มเสี่ยง หากบัตรทองถึงจุดวิกฤต ใครจะเดือดร้อนก่อน?

ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ "บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค" ถือเป็นเสาหลักของระบบสาธารณสุขไทย ทำให้ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ได้เกิดเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายถึงปัญหาสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐ ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และความกังวลว่าหากไม่เร่งปฏิรูประบบ อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการในอนาคต
แม้ปัจจุบัน ยังไม่มีการประกาศว่าระบบบัตรทองล่มหรือหยุดให้บริการ แต่หากในอนาคตระบบเข้าสู่ภาวะวิกฤตรุนแรง กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาการรักษาอย่างต่อเนื่องจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบก่อนใคร
1. ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไต
ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด เพราะต้องเข้ารับการฟอกไตสัปดาห์ละ 2–3 ครั้ง หากการรักษาสะดุดเพียงไม่กี่วัน อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิต
2. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ผู้ที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด ฉายแสง หรือรับยารักษาเฉพาะทาง จำเป็นต้องได้รับการรักษาตามแผนอย่างต่อเนื่อง หากเลื่อนนัดหรือขาดยา อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา
3. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือด ยาควบคุมหัวใจ หรืออยู่ระหว่างติดตามอาการ หากไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง อาจเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง
4. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
แม้เป็นโรคเรื้อรังที่พบจำนวนมาก แต่หากขาดยาและการติดตามรักษา อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น ไตวาย ตาบอด แผลเรื้อรัง หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
5. ผู้ป่วยเอชไอวี (HIV)
การรับประทานยาต้านไวรัสต้องทำอย่างต่อเนื่อง หากหยุดยา อาจทำให้เชื้อดื้อยาและส่งผลต่อการรักษาในระยะยาว
6. ผู้ป่วยวัณโรค
วัณโรคเป็นโรคที่ต้องรับประทานยาต่อเนื่องหลายเดือน หากหยุดกลางคัน นอกจากกระทบต่อผู้ป่วยแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาและการแพร่ระบาด
7. หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด
การฝากครรภ์ การคลอด และการรับวัคซีนเด็ก เป็นบริการที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง หากเกิดความล่าช้า อาจกระทบต่อสุขภาพของทั้งแม่และทารก
8. ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวหลายโรค ต้องพบแพทย์และรับยาเป็นประจำ หากบริการสะดุด จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
9. ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
คนกลุ่มนี้ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และการดูแลจากระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง หากบริการลดลง คุณภาพชีวิตจะได้รับผลกระทบทันที
10. ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อ
แม้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน แต่หากโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรหรือเตียง การส่งต่อผู้ป่วยอาจล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลต่อโอกาสรอดชีวิตในบางกรณี
สิ่งที่คนไทยควรจับตา
ประเด็นที่หลายฝ่ายกำลังติดตาม ไม่ใช่เพียงเรื่องงบประมาณของโรงพยาบาล แต่คือความสามารถของระบบหลักประกันสุขภาพในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกปี ท่ามกลางต้นทุนด้านยา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต ผู้ที่ต้องพึ่งพาการรักษาอย่างต่อเนื่องอาจกลายเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม ต้องย้ำว่า รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบในกรณีที่ระบบหลักประกันสุขภาพเผชิญวิกฤตรุนแรงในอนาคต ไม่ใช่การยืนยันว่าระบบบัตรทองของประเทศไทยล่มหรือหยุดให้บริการในปัจจุบัน
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