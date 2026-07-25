รัฐบาลให้เอกนิติออกหน้าถอย "แลนด์บริดจ์" ยอมรับไม่คุ้มค่า แล้วที่ผ่านมาคืออะไร?

รัฐบาลส่งสัญญาณเปลี่ยนทิศทางโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเป็นทางการ หลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน แถลงผลการศึกษาว่า โครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้ในระดับต่ำ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
นายเอกนิติเปิดเผยว่า คณะกรรมการได้สรุปผลการศึกษาก่อนครบกำหนด 90 วัน โดยพบว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐ
นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากสายการเดินเรือระหว่างประเทศส่วนใหญ่มีเครือข่ายและพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของตนเองอยู่แล้ว ทำให้โอกาสที่จะเปลี่ยนมาใช้เส้นทางแลนด์บริดจ์ของไทยมีค่อนข้างน้อย ขณะที่การบริหารจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันยังมีความซับซ้อน ต้องอาศัยระบบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของโครงการ
ในด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการประเมินว่า โครงการอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล พื้นที่ป่าอนุรักษ์ วิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง และความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นยังพบว่าหลายภาคส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใสของโครงการ
จากผลการศึกษาดังกล่าว คณะกรรมการจึงเสนอให้รัฐบาลปรับแนวทาง โดยเร่งพัฒนาศักยภาพ ท่าเรือระนอง ให้สามารถรองรับการขนส่งได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันโครงการรถไฟเชื่อมต่อ Missing Link เพื่อเชื่อมระบบรางกับท่าเรือ และยกระดับโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ แทนการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์
อย่างไรก็ตาม การแถลงผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่า ในเมื่อคณะกรรมการที่รัฐบาลแต่งตั้งเองสรุปว่า โครงการแลนด์บริดจ์ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจต่ำ และมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสูง แล้วที่ผ่านมาเหตุใดรัฐบาลจึงเดินหน้าผลักดันโครงการนี้ในฐานะเมกะโปรเจกต์สำคัญของประเทศ พร้อมนำเสนอแนวคิดต่อภาคธุรกิจและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้จึงต้องจับตาว่า หลังผลการศึกษาฉบับนี้ รัฐบาลจะยุติแนวคิดแลนด์บริดจ์อย่างถาวร หรือจะนำผลการศึกษาไปปรับรูปแบบโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมยังรอคำชี้แจงอย่างชัดเจนจากรัฐบาล
อ้างอิง: คำแถลงของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
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