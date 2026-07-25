ศึกซักฟอกอย่าเพิ่งดูเบา! ไทกรเผย จับตา 4-5 ปมใหญ่เตรียมถล่มรัฐบาล

ไทกร พลสุวรรณ โพสต์คลิปแสดงความคิดเห็นถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ฝ่ายค้านกำลังเตรียมยื่น โดยระบุว่าไม่ควรประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไป แม้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล จะมีเสียงข้างมากในสภาเพียงพอสำหรับการลงมติ แต่เชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้อาจสร้างแรงกดดันทางการเมืองได้ไม่ต่างจากหลายเหตุการณ์สำคัญในอดีต
ไทกรระบุว่า ขณะนี้มีประเด็นสำคัญราว 4-5 เรื่องที่ฝ่ายค้านอาจหยิบยกขึ้นอภิปราย โดยประเด็นแรกคือ คดีที่ดินเขากระโดง ซึ่งจะตั้งคำถามถึงการดำเนินการของหน่วยงานรัฐต่อผู้ครอบครองที่ดิน รวมถึงกรณีของนายชัยชนก ชิดชอบ ว่าเหตุใดจึงมีการดำเนินการกับบุคคลบางราย แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่สอง คือ โครงการ THAI Plus AI ซึ่งไทกรอ้างถึงข้อมูลจากทีมตรวจสอบของพรรคประชาธิปัตย์ว่า ระบบ AI ที่ใช้งบประมาณของรัฐมีคุณภาพต่ำกว่าบริการ AI ที่ภาคเอกชนเปิดให้ประชาชนใช้งานฟรี จึงตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณแผ่นดิน
ส่วนประเด็นที่สาม คือ การได้มาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยไทกรระบุว่า อาจมีการหยิบยกข้อมูลการสืบสวนที่ถูกเปิดเผยออกมาอภิปราย พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงรายชื่อบุคคลทางการเมืองหลายรายที่ปรากฏในข้อมูลดังกล่าว
ขณะที่ประเด็นที่สี่ จะมุ่งไปยัง การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ทั้งในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะกรณีที่ดินเขากระโดง รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
นอกจากนี้ ไทกรยังกล่าวถึง คดีทุจริตการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุว่ามีข้อมูลใหม่ที่อาจถูกนำมาใช้ในการอภิปราย และอาจเชื่อมโยงไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐบาล
ไทกรทิ้งท้ายว่า แม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนจำนวนมากในสภา แต่ไม่ควรมองข้ามการอภิปรายครั้งนี้ เพราะอาจเป็นเวทีสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมือง พร้อมย้ำว่า "อย่าเพิ่งดูเบาว่าจะทำอะไรรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินไม่ได้"
อย่างไรก็ตาม ประเด็นทั้งหมดที่ไทกรกล่าวถึงเป็นการแสดงความคิดเห็นและการคาดการณ์ถึงหัวข้อที่อาจถูกหยิบยกขึ้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งยังต้องรอการยื่นญัตติอย่างเป็นทางการ รวมถึงการชี้แจงจากผู้ที่ถูกกล่าวถึง และการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของรัฐสภาต่อไป
#NEWS1 รายงาน