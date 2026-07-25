ยิ่งขุดยิ่งเจอ! อ.วีระจี้เดือด สร้างโอท็อป ใช้งบไปเท่าไหร่ เจ๊งไปเท่าไหร่

ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายวีระ ธีระภัทรานนท์ ในฐานะกรรมาธิการ ได้ตั้งคำถามต่อกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในโครงการส่งเสริมสินค้า OTOP โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการ การสนับสนุนร้านค้า และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นายวีระขอให้กรมการพัฒนาชุมชนชี้แจงตัวเลขการจัดงานแสดงสินค้า OTOP ทั้งจำนวนครั้ง จำนวนจังหวัดที่เข้าร่วม จำนวนผู้ประกอบการ รวมถึงงบประมาณค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยระบุว่าจะนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินว่า ตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้า OTOP ที่หน่วยงานรายงานว่าสร้างรายได้ระดับ 3 แสนล้านบาท มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่
นอกจากนี้ นายวีระยังสอบถามจำนวนร้าน OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนเคยใช้งบประมาณสนับสนุนทั่วประเทศ รวมถึงจำนวนร้านที่เลิกกิจการหรือยุติการดำเนินงานแล้ว เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณภาครัฐ
อีกประเด็นที่นายวีระหยิบยก คือโครงการร้าน OTOP บริเวณใต้ทางด่วนย่านรามอินทรา–อาจณรงค์ ซึ่งจากการสังเกตของตนพบว่าปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว จึงต้องการให้กรมการพัฒนาชุมชนชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณเท่าใด ขาดทุนหรือไม่ และมีโครงการลักษณะเดียวกันที่ยุติการดำเนินงานอีกกี่แห่ง
นายวีระย้ำว่า การตั้งคำถามครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาตำหนิผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน แต่ต้องการให้หน่วยงานนำเสนอข้อมูลทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมาธิการสามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของรัฐได้อย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ ตามข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลยังคงเดินหน้าส่งเสริมโครงการ OTOP อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดงาน OTOP Midyear ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ พร้อมระบุว่างานดังกล่าวสามารถสร้างยอดจำหน่ายได้หลายร้อยล้านบาท และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล
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