บริษัทฉาวคว้างานอีก! ทนายอั๋น เปิดปมถนนบุรีรัมย์ 400 เมตรงบเฉียด 10 ล้าน

ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านไลฟ์สด ตั้งข้อสังเกตกรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ได้รับงานก่อสร้างถนนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวมีระยะทางเพียงประมาณ 400 เมตร แต่ใช้งบประมาณก่อสร้าง 9.7 ล้านบาท พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทนายอั๋นกล่าวว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้เคยถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในอดีต หลังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่เกี่ยวข้องกับการถือครองหุ้นในลักษณะนอมินีของอดีตรัฐมนตรี จึงตั้งข้อสังเกตว่าการที่บริษัทดังกล่าวยังได้รับงานภาครัฐอีกครั้ง อาจเป็นประเด็นที่สังคมควรจับตาและตรวจสอบอย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ ทนายอั๋นยังตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของวงเงินโครงการ โดยเปรียบเทียบว่า หากนำงบประมาณเกือบ 10 ล้านบาทดังกล่าวไปใช้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐ อาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก พร้อมวิจารณ์ว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่านี้
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นคำกล่าวของทนายอั๋น ซึ่งยังไม่มีคำชี้แจงจากบริษัทที่ถูกกล่าวถึง รวมถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดว่าประเด็นดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากสังคมและอาจมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไป
หมายเหตุ: รายงานข่าวนี้นำเสนอข้อกล่าวอ้างและข้อสังเกตของทนายอั๋น บุรีรัมย์ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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