อ.ปานเทพ ชี้ BOI อนุมัติ Data Center กว่า 50 โครงการ หวั่นลงทุนกระจุกตัวใน EEC

อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ กล่าวในรายการ News Hour แสดงความเห็นต่อการส่งเสริมการลงทุนด้าน Data Center ของประเทศไทย โดยอ้างถึงข้อมูลของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ระบุว่า ปัจจุบัน BOI ได้อนุมัติโครงการ Data Center แล้วมากกว่า 50 โครงการ ส่งผลให้มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทะลุ 1 ล้านล้านบาท ทั้งในปีที่ผ่านมาและช่วงครึ่งแรกของปีนี้
อ.ปานเทพ ระบุว่า แม้การลงทุนดังกล่าวจะสะท้อนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล แต่ก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของโครงการ โดยเฉพาะในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณศรีราชา ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเลือกตั้งศูนย์ข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว
อ.ปานเทพ ยังตั้งข้อสังเกตว่า Data Center เป็นการลงทุนที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำในปริมาณมาก รวมถึงต้องมีระบบระบายความร้อนตลอด 24 ชั่วโมง แต่ใช้แรงงานไม่มาก จึงเห็นว่าประเทศไทยควรพิจารณาความเหมาะสมของการส่งเสริมการลงทุนควบคู่กับการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรและต้นทุนพลังงานในระยะยาว
พร้อมกันนี้ อ.ปานเทพ เสนอว่า ประเทศไทยควรเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน และสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเกิน ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล และเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นมุมมองของ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ที่แสดงผ่านรายการ News Hour และเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการถกเถียงเกี่ยวกับทิศทางการส่งเสริมการลงทุนด้าน Data Center และนโยบายพลังงานของประเทศไทย
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