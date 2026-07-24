คนไทยเดือด! นายกว่าไง? เคยสั่งลดน้ำมันกว่า 2 บาท วันนี้ขึ้น 2 วันติด เอาไงต่อ?

ราคาน้ำมันในประเทศไทยกลับมาปรับขึ้นอีกครั้ง หลังคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน รวม 1.75 บาท สร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับต้นทุนค่าขนส่งและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ รัฐบาลเคยใช้นโยบายผ่านกระทรวงพลังงานและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จนทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกลดลงกว่า 2 บาทต่อลิตรในช่วงหนึ่ง แต่การปรับขึ้นอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ ทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่า มาตรการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนหรือเป็นเพียงการบรรเทาสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้น
แม้กระทรวงพลังงานจะชี้แจงว่า สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อันเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนไม่น้อยมองว่า แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลยังคงวนเวียนอยู่กับการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นกองทุนที่มีรายได้จากการจัดเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันภายในประเทศ เพื่อช่วยพยุงราคาขายปลีก
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อสังเกตจากนักวิชาการและผู้ติดตามนโยบายพลังงานบางส่วนว่า การดำเนินมาตรการที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ และไม่ได้ทำให้ต้นทุนหรือกำไรในห่วงโซ่อุตสาหกรรมน้ำมันลดลงอย่างถาวร จึงทำให้เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ราคาน้ำมันในประเทศก็กลับมาปรับขึ้นได้อีกในเวลาไม่นาน
ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ ควบคู่กับการสร้างกลไกที่ทำให้การบริหารราคาน้ำมันมีความยั่งยืนมากกว่าการใช้มาตรการเฉพาะหน้า เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในระยะยาว และลดผลกระทบต่อค่าครองชีพในอนาคต
หลังราคาน้ำมันปรับขึ้นรวม 1.75 บาทภายในเวลาเพียง 2 วัน ประชาชนจึงจับตาว่า รัฐบาลจะมีมาตรการใหม่ออกมารับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้หรือไม่ และจะเป็นมาตรการที่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง หรือเป็นเพียงการบรรเทาระยะสั้นเหมือนที่ผ่านมา
#NEWS1 รายงาน