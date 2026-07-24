อึ้ง! แลนด์บริดจ์เปลี่ยนชื่อ...หรือตบตาประชาชน? ยังศึกษาเดินหน้าต่อ

รัฐบาลส่งสัญญาณชัดว่า ไม่มีนโยบายเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร–ระนอง พร้อมเตรียมยกเลิกการใช้ชื่อ ร่าง พ.ร.บ. SEC โดยให้เหตุผลว่าชื่อดังกล่าวถูกมองว่าเชื่อมโยงกับโครงการแลนด์บริดจ์และอาจสร้างความกังวลให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยืนยันว่าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้ ยังไม่ถูกยกเลิก แต่จะปรับแนวทางและศึกษารูปแบบใหม่เพื่อดำเนินการต่อในอนาคต
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า จะต้องหารือร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หลังเดินทางกลับจากประเทศจีน รวมถึงพิจารณาผลการศึกษาของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ก่อนกำหนดทิศทางโครงการในระยะต่อไป
ก่อนหน้านี้ นายอนุทินให้สัมภาษณ์ระหว่างการเยือนประเทศจีนว่า รัฐบาลยังคงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ แต่ในระยะนี้จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดช่วง (Missing Link) โดยเริ่มจากการยกระดับท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนอง รวมถึงระบบราง ถนน และการขนส่งทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
ท่าทีดังกล่าวทำให้เกิดข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่า แม้รัฐบาลจะประกาศเลิกใช้ชื่อ "แลนด์บริดจ์" และ "พ.ร.บ. SEC" แต่เมื่อยังยืนยันเดินหน้าศึกษาและปรับรูปแบบโครงการต่อ จึงมีคำถามว่า เป็นการยุติโครงการจริง หรือเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อและรูปแบบการดำเนินงานเท่านั้น ซึ่งยังต้องติดตามความชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป
ขณะเดียวกัน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) กรีนพีซ ประเทศไทย และเครือข่ายภาคประชาชน เตรียมยื่นรายชื่อประชาชน 183,501 รายชื่อ ในวันที่ 24 กรกฎาคม เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการแลนด์บริดจ์และร่าง พ.ร.บ. SEC โดยจะยื่นหนังสือต่อนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ ที่บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล
เครดิตข้อมูล : วาฬนิวส์ WhaleNews News Update
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