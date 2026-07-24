เดือด! ชาวบ้านร้อง เหมือนถูกซ้ำเติม ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน ต้องจ่าย 80 บาท?

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ภายในจุดรับยื่นอุทธรณ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" ซึ่งมีประชาชนรายหนึ่งแสดงความไม่พอใจ พร้อมตั้งคำถามถึงการเรียกเก็บเงินจำนวน 80 บาท ระหว่างการดำเนินการยื่นอุทธรณ์สิทธิ โดยระบุว่า ผู้มายื่นอุทธรณ์หลายคนเป็นผู้มีรายได้น้อย แต่กลับต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งที่ยังไม่ทราบว่าจะได้รับสิทธิหรือไม่
ในคลิปดังกล่าว ผู้ร้องเรียนกล่าวว่า "มันไม่ถูก ไปเก็บตังค์เขาได้ยังไง" พร้อมสะท้อนว่า ผู้ที่มาขออุทธรณ์จำนวนไม่น้อยไม่มีรถยนต์ ต้องเสียค่าเดินทางเพื่อมายังหน่วยงานราชการอยู่แล้ว หากยังมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม แม้จะเป็นเงินเพียง 80 บาท ก็ยิ่งสร้างความลำบากให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงการคลัง พบว่า การยื่นอุทธรณ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น เงินจำนวน 80 บาทที่ปรากฏในคลิป ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นค่าธรรมเนียมของภาครัฐ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนใด จึงยังต้องรอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชน
กรณีดังกล่าวยังสะท้อนอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจว่า การออกแบบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีรายได้น้อย ควรคำนึงถึงภาระของประชาชนในทุกขั้นตอน เพราะสำหรับคนทั่วไป เงิน 80 บาทอาจเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่สำหรับผู้ที่กำลังลำบาก เงินจำนวนเดียวกันอาจเป็นค่ารถโดยสารไปกลับ ค่าอาหารหนึ่งมื้อ หรือเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว การมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิด แม้เพียงหลักสิบบาท ก็อาจสร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนจนได้อย่างมีนัยสำคัญ
จึงมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงิน 80 บาทที่ประชาชนกล่าวอ้างว่าได้จ่าย พร้อมทั้งทบทวนขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสิทธิของตนเองได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบรรลุเป้าหมายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง
เครดิตคลิป : เจ้าของคลิปในสื่อสังคมออนไลน์
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