ระบอบสีน้ำเงินแผนแตกแล้ว! ดร.ดิเรกแฉแผนยึด สว. หวังคุมองค์กรอิสระอำนาจเบ็ดเสร็จ

ดร.ดิเรก พรสีมา นักวิชาการด้านการศึกษา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา และประธานสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย (สคคท.) เปิดเผยข้อมูลระหว่างให้สัมภาษณ์ โดยอ้างว่าได้รับฟังรายละเอียดจากอดีตผู้ใต้บังคับบัญชารายหนึ่งภายหลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เสร็จสิ้น ซึ่งกล่าวถึงการวางแผนของคณะทำงานพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง เพื่อให้ได้ สว.อยู่ในเครือข่ายของพรรคเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สว.ทั้งหมด
ดร.ดิเรก ระบุว่า เป้าหมายของแผนดังกล่าว คือการสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองในระยะยาว โดยเชื่อว่าหากสามารถมีเสียง สว.ข้างมาก ก็จะมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าสู่องค์กรอิสระ ซึ่งจะทำให้พรรคมีอำนาจและความน่าเชื่อถือมากขึ้น จนสามารถดึงกลุ่มการเมืองท้องถิ่นหรือ “บ้านใหญ่” เข้ามาร่วมงานทางการเมืองได้ง่ายขึ้น
ตามคำกล่าวอ้าง มีการศึกษากฎหมายเลือก สว.อย่างละเอียด ตั้งแต่การเลือกระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ พร้อมกำหนดเป้าหมายให้แต่ละกลุ่มอาชีพมีผู้สมัครในเครือข่ายอย่างน้อย 6 คน เพื่อให้สามารถผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ และรักษาความได้เปรียบไปจนถึงการเลือกระดับประเทศ
ดร.ดิเรก อ้างว่า แนวคิดดังกล่าวถูกนำเสนอให้ผู้ใหญ่ในพรรคพิจารณา ก่อนจะมีคำสั่งให้จัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ โดยตนเห็นว่า หากข้อกล่าวอ้างทั้งหมดเป็นความจริง ย่อมไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมือง แต่เป็นการพยายามครอบงำกลไกของรัฐผ่านการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และอาจส่งผลกระทบต่อระบบการตรวจสอบถ่วงดุลของประเทศ
ดร.ดิเรก กล่าวว่า สาเหตุที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สังคมควรได้รับรู้ และไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว พร้อมระบุว่าขณะนี้ต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหญ่ ซึ่งกำลังตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการเลือก สว.
ทั้งนี้ เนื้อหาข้างต้นเป็นคำกล่าวอ้างและความคิดเห็นของ ดร.ดิเรก พรสีมา ระหว่างการให้สัมภาษณ์ ซึ่งยังไม่ได้รับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือมีคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องรอผลการตรวจสอบตามกระบวนการของ กกต. และหน่วยงานที่มีอำนาจต่อไป
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