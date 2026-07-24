เต้อาชีวะแฉ! ต่างด้าววัยรุ่นมาทำงาน 2-3 เดือนก็ตั้งครรภ์ ชี้หวังตั้งรกรากในไทย

เต้อาชีวะ แสดงความคิดเห็นผ่านเพจ นิวส์ ชลบุรีระยองออนไลน์ โดยตั้งข้อสังเกตว่า จากการลงพื้นที่และติดตามปัญหาแรงงานต่างด้าว พบว่าแรงงานที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยเป็นวัยรุ่นทั้งชายและหญิง และหลายรายเมื่อเข้ามาทำงานได้เพียง 2-3 เดือนก็มีการตั้งครรภ์แล้ว จนทำให้ตนมองว่า การเข้ามาของแรงงานบางส่วนอาจมีเป้าหมายเพื่อการตั้งรกรากในประเทศไทย มากกว่าการเข้ามาทำงานเพียงชั่วคราว พร้อมเสนอให้ประเทศไทยศึกษามาตรการของบางประเทศที่กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง
เต้อาชีวะระบุว่า หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อิสราเอล และไต้หวัน มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างชาติที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสถานะจากแรงงานชั่วคราวไปสู่การตั้งถิ่นฐานถาวร พร้อมเสนอให้ประเทศไทยเปิดเวทีพิจารณาว่าควรมีมาตรการลักษณะเดียวกันหรือไม่
นอกจากนี้ เต้อาชีวะยังตั้งข้อสังเกตว่า แม้แรงงานต่างด้าวบางส่วนจะอยู่ในระบบประกันสังคม แต่ยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ขณะที่ภาครัฐยังต้องรับภาระด้านการจดทะเบียนเกิดและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จึงเห็นว่าควรมีการศึกษาผลกระทบด้านงบประมาณ และทบทวนนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและมุมมองส่วนบุคคลของเต้อาชีวะ เพื่อจุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย และไม่ได้เป็นข้อสรุปหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐ
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