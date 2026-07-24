อ.ปานเทพ ฟันธง! ดาต้าเซ็นเตอร์ไม่ได้สร้างงาน แต่ใช้ไฟ-ใช้น้ำมหาศาล 24 ชม.

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ แสดงความคิดเห็นถึงการส่งเสริมการลงทุนด้านดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยระบุว่า ดาต้าเซ็นเตอร์เป็นธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำในปริมาณมหาศาล รวมถึงต้องใช้ระบบระบายความร้อนทำงานตลอด 24 ชั่วโมง แต่กลับสร้างการจ้างงานน้อย จึงตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของการส่งเสริมการลงทุนในลักษณะดังกล่าว
อาจารย์ปานเทพอ้างถึงข้อมูลของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่เปิดเผยว่า ปัจจุบัน BOI อนุมัติโครงการดาต้าเซ็นเตอร์แล้วมากกว่า 50 โครงการ ส่งผลให้ยอดการส่งเสริมการลงทุนทะลุ 1 ล้านล้านบาท ทั้งในปีที่ผ่านมาและช่วงครึ่งแรกของปีนี้
อย่างไรก็ตาม ดร.สมเกียรติยังตั้งข้อสังเกตว่า การลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์อาจมีมากเกินไปและกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณศรีราชา ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเลือกตั้งศูนย์ข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว
อาจารย์ปานเทพกล่าวเพิ่มเติมว่า มีรายงานจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากความร้อนที่ระบายออกมาจากดาต้าเซ็นเตอร์ จนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากร สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนลักษณะนี้อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
นอกจากนี้ อาจารย์ปานเทพยังระบุว่า ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินอยู่แล้ว แต่ประชาชนยังต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าจากต้นทุนระบบไฟฟ้า จึงเสนอให้รัฐหันมาส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และนำไฟฟ้าส่วนเกินมาใช้ลดต้นทุนพลังงานภายในประเทศ แทนการพึ่งพาการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์เพียงอย่างเดียว
อาจารย์ปานเทพเห็นว่า การกำหนดนโยบายด้านดาต้าเซ็นเตอร์ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว ทั้งด้านการจ้างงาน การใช้พลังงาน การใช้น้ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
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